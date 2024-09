Indul a tanév: és neked hogyan vették el a mobilodat?

Indul a 2024/25-ös tanév, ráadásul igazán izgalmasan. Ahogy tavaly, úgy idén is arra kérjük olvasóinkat, hogy segítsenek belátni az oktatási káoszba.

Kezdjük a legforróbb témával: a mobilok begyűjtésével. A most kezdődő tanévet egy új kormányrendelet kavarta fel. Ennek értelmében a telekommunikációs eszközöket – főképp a mobiltelefonokat –, a kép- vagy hangrögzítésre és az internetelérésre alkalmas okoseszközöket a tanítási nap kezdetén a diákoknak le kell adniuk. Azt az iskolákra bízták, miként és hogyan gyűjtik őket össze, hol és hogyan tárolják, milyen módszerrel adják vissza a nap végén. Ahogy Maruzsa Zoltán kifejtette: „a kormányzat nagy mozgásteret adott az iskolák vezetőségének” ebben a kérdésben.

Szóval nálatok dobozba kellett bedobálni? Leadni a portán? Az osztályfőnök szedte be mindenkitől? És hogy adják vissza?

Mennyivel nyújtotta meg a be- és kilépési időt a mobilok bezsuppolása és kiadása? Volt káosz? Hányan cserélték össze a készülékeiket? Vicces volt? Nem volt vicces? Holnapra jobb lesz?

„A magyar iskolaépületek többsége egyszerűen alkalmatlan arra, hogy a nyári melegben ott gyerekeket tanítsanak egész nap” - írtuk tavaly, pedig akkor szeptember első hetére még csak ki se volt adva hőségriasztás. Most viszont ez a helyzet, csütörtökig biztosan velünk marad a kánikula, és utána se lesz rögtön zúzmarás a reggel.

Bizonyos hőmérséklet felett egyébként koncentrálni sem lehet, a szervezetet a hőség rettenetesen megterheli, szóval nagyon nem mindegy, hogy egy oktatási intézményben, ahol gyerekek vannak, hány fok van.

Nálatok mennyi? És mennyire tud az iskola figyelni arra, hogy ne főjenek meg a diákjai? Milyen módszerekkel védekeztek a hőség ellen?



Mint minden évben, az oktatási kormányzat idén is közölte, hogy a tanárhiányról szóló sajtóbeszámolók „többsége hatásvadász és messze áll az igazságtól”, a Belügyminisztérium közlése szerint „ az idei tanév jelentős fennakadás nélkül kezdődhet meg.” Ez egyébként tavaly is így történt, olvasóink beszámolói alapján azonban a helyzet már akkor is inkább drámai volt.

Na de mi a valóság nálatok? Minden tantárgyat szaktanár tart majd? Megvan már egyáltalán az órarend? És ha igen, mennyire zsúfolt?

Lényeg a lényeg: hogy kezdődik ez a tanév? Írjátok meg nekünk!

Az olvasói észleléseket a megirom@444.hu címre várjuk, és köszönjük, a tavalyihoz hasonlóan idén is kiemelten foglalkozunk a témával.