Megbízható védőburkolat híján kiszolgáltatott a háborús támadásoknak a kurszki atomerőmű

Fokozottan kockázatosnak tartja az orosz kurszki atomerőmű körüli harcokat a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ), írja a Politico. Az ügynökség küldöttsége a múlt héten járt az erőműben, ahol dróntámadásra utaló nyomokat találtak.

photo_camera Rafael Grossi, a NAÜ vezetője a kurszki atomerőműben Fotó: HANDOUT/AFP

Rafael Grossi, az ügynökség vezetője elmondta, a kurszki atomerőmű atomreaktorának a hasonló létesítményekkel ellentétben nincs védőburkolata, így sokkal kiszolgáltatottabb a támadásoknak is. Grossi azt mondta, nem szabad megengedni, hogy nukleáris baleset történjen, a NAÜ felelőssége, hogy ezt biztosítsa. Az ügynökség nem foglal állást az orosz–ukrán háborúban. „Ez a konfliktus, ez a háború nem a NAÜ felelőssége” – mondta.

A háború eddig is sok nukleáris kockázatot hordozott magában, az oroszok által elfoglalt zaporizzsjai atomerőmű helyzete is romlott az elmúlt hónapokban, de az ukránok kurszki offenzívája is aggodalmakra adott okot. Az ukránok augusztus eleje óta zajló Kurszk megyei műveleteiről korábban többen azt írták, a célja a donbaszi front tehermentesítése volt. A hétvégén többek közt arról írtunk, hogy úgy tűnik, ezek a remények nem váltak be.