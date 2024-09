A Horváthék fia

Jó reggelt, borzasztó hőségben kezdődött el a jórészt mobilmentes tanév! Reggeli (de nem az egyetlen) hírlevelünk következik az elmúlt nap legfőbb anyagaival.

BŰNÜGYEK

Előkerült Horváthék csepeli félmilliárdos luxusházának hirdetése, ami segített feltárni az orosz belüggyel való üzletelésüket: a múlt héten az USA-ban letartóztatott Bence Horvath családjának – ami akik akkor is nagy tételben szállított a katonai rádiókat Oroszországba, amikor a magyar képviseleti irodát vezette – a magyar állam 100 milliókat, az orosz állam rubelmilliárdokat fizetett.

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence/444

A szocialista korrupciós ügy mögött valójában titkos MSZP–Fidesz-háttéralku húzódik: az ügyészség csak a szocialista politikusokat nevezte meg a parkolási és a BKV-s korrupciós ügyben, pedig van fideszes is az érintettek között, hiszen egy bűnszervezet oldalakon átívelő összefogás segítségével szerzett meg milliárdos önkormányzati üzleteket.

Végleg elkobozná az illegális autóversenyzésre használt kocsikat a II. kerületi polgármester, mert Őrsi Gergely szerint egy 250 milliós autó tulajdonosát nem rettentik el a mostani büntetési tételek.

BELFÖLD

A tanévnyitó előtt is tüntettek a Madách Imre Gimnáziumnál, este pedig a Belügyminisztériumnál tüntettek a kirúgott igazgató miatt. (Itt elolvasható a Kölcsey-gimnázium leváltott igazgatójának a beszéde.)

photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444

Rendőrt hívott a Momentum, miután nem állt meg egy kamion, amit fel akartak tartóztatni: a Pollack Mihály téren próbálták megakadályozni, hogy lebontsák a Magyar Rádió egykori épületét.

Betiltották a nőknek a hasat szabadon hagyó sportruházatot és a férfiak félmeztelen futását a Czakó utcai kerületi sportpályán: a júzerek aláírást gyűjtenek, a többségét rég elvesztő V. Naszályi polgármester módosítást fog javasolni.

Minden víz elpárolgott az Orosháza melletti tavakból, a halak és a kétéltűek elpusztulnak, a madarak eltűnnek. A NASA műholdképein is látszik, mennyire felperzselte a Kárpát-medencét a forró, száraz nyár

Balog Zoltán prédikált a Baár-Madas Gimnázium tanévnyitóján.

Strasbourgban jogerősen elutasították Karsai Dániel fellebbezését.

OROSZORSZÁG

Vlagyimir Putyin szerint Oroszországban a média szabad: a sajtószabadságot támogató orosz elnök a nyugati cenzúráról, az olimpiai eszmék nyugati eltiprásáról és a háború nyugati kiprovokálásáról értekezett egy mongol lapban. Putyin Mongóliába ment, ahol elvileg le kéne őt tartóztatni.

photo_camera Vlagyimir Putyin megérkezik Mongóliába Fotó: Natalia Gubernatorova//AFP

Orosz rakéták lőtték Kijevet és más ukrán területeket a tanév első napján.

Eddig csak fontolgatták, most már jogosnak tartja a lengyel kormány, hogy orosz rakétákat lőjön le az ukrán légtérben.

KÜLFÖLD

A jobbos CDU-nak össze kell állnia a szélsőbaloldallal, ha továbbra is karanténban akarja tartani az AfD-t. A II. világháború óta először nyert tartományi választáson a szélsőjobb. A centrumpártok közül csak a konzervatív CDU tudott talpon maradni, jó eséllyel mindkét tartományban ők adhatják majd a miniszterelnököt, de ehhez meg kell kötniük egy nem kívánt szövetséget.

photo_camera Fotó: Michael Kappeler/dpa via AFP

Elkezdődött a férj pere, aki egy évtizeden át, közel százszor elkábította a feleségét, és idegeneket hívott meg, hogy megerőszakolják: az ügy sokkolta Franciaországot, hiszen a főszereplő család a felszínen boldog életet élt, az erőszaktevők pedig igazi átlagemberek voltak, gyakran saját családdal, gyerekkekkel.

Több 10 ezren tüntettek Izraelben a túszok halála miatt: általános sztrájkot hirdetett a legnagyobb szakszervezet, mire a pénzügyminiszter megvádolta őket, hogy a Hamász kezére játszanak. A brit kormány leállítja bizonyos fegyverek izraeli exportját.

A svéd egészségügyi hatóság iránymutatása szerint – ahogy azt az ELTE kutatói is javasolták a WHO nyomán – 2 éves kor előtt nem nézhetnek semmilyen képernyőt a gyerekek, a tizenévesek pedig naponta max. 3 órát tölthetnének képernyő előtt, és ez a jelenleginél sokkal kevesebb lenne. De Belgiumban is elvennék a telefonokat a diákoktól, és Hollandiában is életbe lépett a tiltás az általános iskolákban.

Donald Trump azzal vádolta meg Kamala Harrist, hogy ő viselkedett csúnyán Mike Pence-szel, akit a volt elnök „puncinak” nevezett, majdnem meglincseltetett a Capitoliumot megrohamozó tömeggel és rettenetes dolgokat nyilatkozott róla.

Friss holland halálozási adatok illusztrálják, milyen jól működött a covid elleni védőoltás: a 80 év felettiek és a rossz egészségi állapotú, oltatlan emberek halálozási aránya ötször volt magasabb, mint a rossz egészségi állapotú, de beoltottaké.

A Volkswagen történetében először németországi gyárakat zárna be.



???