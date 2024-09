Az amerikaiak azonosították az új orosz csodafegyver indítóállomását

Moszkvától északra két amerikai kutató azonosította a Putyin által legyőzhetetlenként propagált új orosz nukleáris meghajtású cirkálórakéták telepítési helyét. A 9M370 Burevesztnyik (a NATO terminológiájában SSC-X-9 Skyfall néven tartják számon) cirkálórakéta a Kreml állítása szerint szinte korlátlan hatótávolságú, képes kikerülni az amerikai rakétavédelmet, és atomfegyvereket is tud hordozni.

A nyugati értékelések szkeptikusabbak: kétségesnek tartják, hogy a fegyver valóban jelentős új képességeket biztosítana az orosz hadseregnek, a technológiát pedig nem tartják elég stabilnak, és potenciális sugárzási balesetről beszélnek.

photo_camera Látványrajzon a Burevesztnyik Fotó: Wikipedia

Most két amerikai kutató - csak a kódnevüket hozták nyilvánosságra: – Vologda-20 és Chebsara – műholdképek alapján azonosították az új rakéta potenciális telepítési helyét. Egy nukleáris robbanófej-tároló építési projektről van szó 475 km-re északra Moszkvától , ahol a felvételek szerint most is tart a kilenc kilövőállást építése

A kilövési hely azonosítása alapján úgy tűnik, hogy az elmúlt évek problémái és a kísérletek kudarcai ellenére Oroszország folytatja az új cirkálórakéták rendszeresítését - idézi a Reuter Decker Evelethet, a CNA amerikai kutató-elemző szervezet elemzőjét és Jeffery Lewis-t, a Middlebury Nemzetközi Tanulmányok Intézetének munkatársát. A kutatók szerint a képek alapján az atomfegyverrel ellátott rakétákat az orosz hadsereg bunkerekben raktároznák, így azok gyorsan indíthatók lesznek.

Amerikai értékelések szerint, ha Oroszország sikeresen üzembe helyezi a Burevesztnyikot, az egyedülálló interkontinentális hatótávolságú fegyvert adna Moszkva kezébe. A teszteket azonban kudarcok tartították; négány hete is a Burevesztnyikről lehetett szó, amikor a Roszatom azt közölte, hogy öt munkatársa halt meg egy rakétakísérlet során augusztus 8-án. A baleset után Putyin kiemelt állami kitüntetéseket adott át özvegyeknek, mondván, hogy az általuk kifejlesztett fegyver a világon páratlan.

Nyugati források a fegyver alkalmazásának veszélyeire, nukleáris baleset lehetőségére utalnak: "A Skyfall egyedülállóan ostoba fegyverrendszer, egy repülő Csernobil, amely nagyobb veszélyt jelent Oroszországra, mint más országokra" - mondta például Thomas Countryman, az amerikai Fegyverzet-ellenőrzési Szövetség volt tisztviselője.