Kamara: Nem méri fel reálisan a kormány, hogy mivel jár, ha tovább terhelik az orvosokat és szakdolgozókat

Elfogadhatatlannak tartja a Magyar Orvosi Kamara azt a tervezetet, amellyel a kormány ismét változtatna az egészségügyben dolgozók munkakörülményein.

A MOK szerint „az állami egészségügy súlyos munkaerőhiányát az orvosok és szakdolgozók munkaterheinek további növelésével és a jogaik korlátozásával tervezik kezelni.” Azt pedig a kormány nem méri fel reálisan, hogy milyen károkat okozna a teljes magyar ellátórendszernek – így az embereknek is- , ha a gyógyítás felételei tovább romlanának.

A 444-hez is eljutott tájékoztatás alapján a Belügyminisztérium azzal küldte meg a tervezetet, hogy a cél egy olyan jogszabályi környezet kialakítása, „amelynek keretei között minden egészségügyi dolgozó elégedetten végezheti munkáját.”

Csakhogy a kamara szerint épp ennek az ellenkezője lenne. Ha átmegy a tervezet, akkor az eddigi havi kettő helyett hat ügyeletre lehetne kötelezni az orvosokat, az önként vállalt túlmunka kiszorul, az ügyeleti idő érdemben nem gyarapítja a nyugdíjhoz számított időt. A javaslat lehetővé teszi azt is, hogy a várandósokat, nyugdíjasokat és a gyereküket egyedül nevelőket is „presszionálják” az ügyelet elvállalására, az ügyelet utáni rendes munkaidőre nem jár bár, amit egyébként kötelező pihenőidővel tölteni. Ennek hosszát 11-ről 8 órára csökkenthetik a munkavállaló beleegyezése nélkül is, így egymást követő hétköznapokra is kötelezően előírhatnak ügyeletet.

Ez mind rontja az ágazat vonzerejét, és a jövőbeli működés hatékonyságát.

A kamara azt írta, jogászok szakvéleménye szerint a tervezet ellentétes az Alkotmánybíróság, a Kúria és az Európai Unió bíróságainak korábbi döntéseivel és iránymutatásával.

A Belügyminisztériumnak jelezték, hogy a módosítást nem fogadják el, a bevezetése ellen a kamara és a Magyar Orvosok Szakszervezete is fel fog lépni.

Takács Péter államtitkár szerdára egyeztetést hívott össze, amelyre a szakszervezetet nem hívta meg. Mivel a kamara két fővel vehet részt az egyeztetésen, a köztestület képviseletében Álmos Péter elnökkel együtt Srádi Péter országos és budapesti területi MOK küldött, egyben a szakszervezet elnöke fog részt venni.

