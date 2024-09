Bocsánatot kért a Telegram a deepfake pornóanyagok miatt

Bocsánatot kért a Telegram a dél-koreai hatóságoktól az üzenetküldő alkalmazáson keresztül megosztott deepfake pornográf anyagok kezelése miatt, majd törölte azokat - írja a BBC.

photo_camera Fotó: ASMAIL ASLANDAAY/Anadolu via AFP

A Telegram a dél-koreai Kommunikációs Szabványügyi Bizottsághoz (KCSC) intézett nyilatkozatában a helyzetet „sajnálatosnak” nevezte, hozzátéve, hogy „elnézést kér, ha félreértés történt”. Mindezt néhány nappal azután, hogy a dél-koreai rendőrség közölte, hogy vizsgálatot indított a Telegram ellen, azzal vádolva azt, hogy „felbujtóként” működött közre az ilyen képek terjesztésében.

Az elmúlt hetekben számos Telegram-chatszobában - amik közül sokat tinédzserek működtettek - szexuális tartalmú „deepfake”-eket hoztak létre fiatal nőkről készült manipulált fényképek felhasználásával. A hatóságok szerint a Telegram azóta eltávolította az ilyen típusú videókat a platformjáról. A KCSC „nagyon előremutatónak” minősítette a vállalat megközelítését, és azt mondta, hogy a Telegram „elismerte a helyzet komolyságát”.

Az ügy azután kapott nagyobb nyilvánosságot, hogy dél-koreai újságírók felfedezték, hogy a rendőrség az ország két nagy egyetemén is deepfake pornóhálózatok után nyomoz. Azóta az elmúlt öt napban a hatóságok már 118 bejelentést kaptak ilyen típusú videókról, aminek következtében hat kiskorút és egy felnőttet is kihallgattak.

Mint kiderült a chatcsoportok országszerte kapcsolódtak egyes iskolákhoz és egyetemekhez, áldozataik közül pedig sokan az elkövetők ismerősei és tanárai voltak. Dél-Koreában azok, akiket bűnösnek találnak szexuális tartalmú deepfake-ek létrehozásában, akár öt évig terjedő börtönbüntetéssel és 50 millió wonig, azaz 13 millió forintig terjedő pénzbírsággal sújthatók.

Múlt kedden Yoon Suk Yeol dél-koreai elnök utasította a hatóságokat, hogy „alaposan vizsgálják ki és foglalkozzanak ezekkel a digitális szexuális bűncselekményekkel, hogy felszámolják azokat”. Nőjogi aktivisták azzal vádolták a dél-koreai hatóságokat, hogy lehetővé tették a szexuális visszaéléseket az alkalmazáson.

Eközben Franciaországban is vizsgálat folyik a Telegram ellen, ott őrizetbe is vették Pavel Durovot, az alkalmazás orosz származású, de francia állampolgársággal is rendelkező alapítóját és vezérigazgatóját. A francia média beszámolói szerint azzal vádolják, hogy a titkosított üzenetküldő alkalmazásával bűncselekmények elkövetését tette lehetővé.