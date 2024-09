Dézsi Csaba András nem cáfolta, hogy már nem tagja a győri egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának

A 444 információi szerint kiszállt a győri Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumából a választáson megbukott Dézsi Csaba András győri polgármester.

A forrásunk azt sem zárja ki, hogy Dézsi nem szabad akaratából döntött a távozás mellett.

Felhívtuk Dézsi Csaba Andrást azzal, hogy meg tudja-e erősíteni, hogy kiszállt,



„nem tudom hogy honnan van az információ, feltehetően arra kell hagyatkozni, amit ők mondtak.”

Próbáltuk volna megkérdezni, hogy nyomásra szállt-e ki, vagy ha nem, miért döntött így, de a kurta válasz után már le is tette a telefont.

Az sem derült ki, hogy pontosan milyen dátummal szűnik vagy szűnt meg a megbízatása, ami eredetileg határozatlan időre szólt.



photo_camera Palkovics László volt miniszter már a kuratórium elnöke

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Megkerestük az ügyben az Alapítványt is, a válaszukat még várjuk. Kérdés az is, hogy ha Dézsi a polgármesteri címnek köszönhetően volt a kuratórium tagja, felkérik-e majd az új győri polgármestert, Pintér Bencét is.