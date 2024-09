Szabálysértés miatt indított eljárást a rendőrség, miután a Pollack Mihály téren egymásnak feszült több tüntető és egy kamionos

„Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése miatt” folytat szabálysértési eljárást a rendőrség a Pollack Mihály téren történtekkel kapcsolatban. Ott a Magyar Rádió egykori épületeinek helyén/átalakításával a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új Campusa épül.

Hétfő délelőtt többen - köztük a Momentum volt elnöke, Gelencsér Ferenc - élőlánccal próbálták megakadályozni, hogy az építési területre behajtson egy kamion.

A sofőr annak ellenére sem fékezett le teljesen, hogy a tiltakozók az autó előtt álltak. Lassan gurult a kapu fele, miközben emberek folyamatosan a kocsi előtt és mellett voltak.

photo_camera Tiltakozás a Pollack Mihály téren Fotó: Momentum Mozgalom

A sofőr és a tüntetők között hangos szóváltás alakult ki, majd a sofőr megállította az autót és gyalog ment be az építési területre, amelyet egy kapu zárt el.



A történtek után a tiltakozásban részt vevő Momentum kihívta a rendőröket, akik azonnal ki is mentek. Hétfőn a 444-nek azt írták, az internetre felkerült felvétel szerint a kamion megtolta a tiltakozók élőláncát. Meghallgatták a jelen lévőket, de senki sem sérült meg. A BRFK akkor még azt vizsgálta, felmerülhet-e közúti veszélyeztetés, illetve más bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja, akár a gyalogosok részéről. Mivel gyűlést nem jelentettek be ide, a hatóság azt is vizsgálja, hogy megvalósult-e gyülekezési joggal visszaélés szabálysértés. Ebből lett végül a szabálysértési eljárás.