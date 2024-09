17 év börtönre ítélték a nigériai testvérpárt, akik intim képekkel zsaroltak halálba egy amerikai fiatalt

Egy nigériából származó testvérpárt 17 év és hat hónapos börtönbüntetésre ítéltek az Egyesült Államokban, amiért intim képeivel zsaroltak egy 17 éves fiút, aki aztán öngyilkos lett. A lagosi Ogoshi testvérek egy Jordan DeMay nevű 17 éves fiút néztek ki maguknak. Egy kamu Instagram-profillal vették fel vele a kapcsolatot. Úgy tettek, mintha egy fiatal lány lennének és flörtölni kezdtek DeMay-jel. Rávették, hogy explicit képeket küldjön magáról. Amikor ezeket megkapták, azonnal megzsarolták azzal, hogy megosztják ezeket a képeket az interneten és el is küldik DeMay barátainak. A fiú kevesebb mint hat órával azután, hogy beszélgetni kezdtek az Instagramon, öngyilkosságot követett el. Az esethez kapcsolódó amerikai nyomozás Lagosba vezetett. Lenyomozták az Ogoshi testvéreket és Nigéria ki is adta őket Amerikának, ott ültek mindketten narancssárga rabruhában a bíróságon. További harmincnyolc amerikai áldozatot is azonosítottak, akiket a férfiak céloztak meg. Közülük 13 kiskorú volt. Ez az első sikeres per Nigériából származó elkövetők ellen az Egyesült Államokban a sextortion nevű zsarolási forma kapcsán.

(BBC)