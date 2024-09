Az egészségügyi államtitkár szerint Magyar Péter csak „magánéleti botrányairól és a nyári VIP-bulikról akarja elterelni a figyelmet a kórházi hőmérőzéssel”

Takács Péter interjút adott a Mandinernek, hogy elmondja, szerinte az egészségügy „jobb állapotban van, mint amit gondolunk róla”, és hogy azt is mindenki tudtára adja, „bolsitempó, amit Magyar Péter művel”.

Az interjú első kérdésére, hogy mint egészségügyi államtitkár, „hogyan írná le az ágazat állapotát”, illetve mit gondol arról, hogy „sokszor olvashatunk olyanokat, hogy »romokban van, hamarosan összeomlik az egészségügy«” Takács Péter elmondta:

„Ezek klasszikus balos szlogenek, amelyek mögött nincs igazságtartalom. Kétségtelen, nem tökéletes a rendszer, de sosem állítottuk, hogy az. Sőt. Az egészségügyet folyamatosan lehet és kell is fejleszteni, ám egy biztos: jobb állapotban van, mint amit gondolunk róla.”

Szerinte a koronavírus-járvány alatt is „eredményes volt a védekezés”, és „a régióban messze Magyarország teljesített a legjobban”. De beszélt arról is, hogy a szuperkórházat most nem tartja „gazdasági realitásnak”, azonban van „B tervük”:

„Úgy fejleszteni az ellátórendszert, hogy növeljük a komfortfokozatot, vizuálisan és funkcionálisan is javítsunk az állapotokon.” Ezen a ponton mondta el azt is, hogy „háromszázezer négyzetméternyi kórházat újítottak fel 100 milliárd forintból”.

A kérdésre, hogy felkészült-e a kormány a kánikulára, Takács azt válaszolta, „a légtechnikával kapcsolatos hibákat a lehető leghamarabb” el tudják hárítani, állítása szerint csak erre másfél milliárd forintot tettek félre.

„Az egyre gyakoribb hőhullámok miatt a kormány 2019-ben mérte fel a területet, azonosítva a legsérülékenyebb helyeket, klímaberendezésekre, illetve hálózatbővítésre 40 milliárd forintot szántunk. Az eltelt években tizennégy kórházban teljesen kicseréltük a klímát, és a munka nem állt le” – mondta Takács, aki aztán arról is beszélt, hogy „nem lehet egyszerre még az érintett kórházak egyharmadában sem leállítani a műtőket, mert azzal veszélyeztetnénk a betegellátást”. Szerinte aki „ennek az ellenkezőjét állítja, hazudik és tudatosan hergel”.

Ezen a ponton merült fel Magyar Péter neve, mire Takács „frusztrált globalista bajkeverők”-et kezdett emlegetni, majd elmondta: „Soha semmit nem titkoltunk el, nem is lehet, bárki körbefotózhatja betegként a kórtermeket. Nonszensz, amit Magyar Péter művel, bolsitempó. Egyszer szívesen meghallgatnék tőle egy önálló gondolatot, de ő leginkább csak érzelemmentes géphangon megismétli azt, amit mástól hallott. Ugyanez igaz a performanszaira is: Bangóné Borbély Ildikótól Jakab Péteren át Hadházy Ákosig másolja szellemi elődjeit.”

Ezután mondta azt, hogy szerinte Magyar Péter „csak a magánéleti botrányairól és a nyári VIP-bulikról akarja elterelni a figyelmet a kórházi hőmérőzéssel”.