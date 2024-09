Bayer Zsolt hepciáskodását 150 ezer forintos bírsággal honorálta a bíróság

Nem jogerősen 150 ezer forintos bírságot kapott Bayer Zsolt, mert nem hajtott végre teljeskörűen egy helyreigazítást, amire bíróság kötelezte – írja a HVG.

photo_camera Bayer Zsolt a 2024. június 1-i Békemeneten Fotó: Bankó Gábor/444

A fideszes véleményvezért azért kötelezték helyreigazításra és kapott félmillió forintos pénzbírságot, mert egy írásában megsértette Vasvári Csabának, az Országos Bírói Tanács akkori szóvivőjének jó hírnevét és becsületét.

Miután 2022-ben Vasvári azt nyilatkozta egy brit lapnak, hogy „az Orbán-kormány beavatkozik a bíróságok munkájába”, Bayer Zsolt „gazembernek” nevezte Vasvárit, akit szerinte „el kell takarítani a bírói pulpitusról”. (Később a fideszes média amiatt támadta Vasvárit és az OBT későbbi elnökét, Matusik Tamást, hogy találkoztak David Pressman amerikai nagykövettel.)

Bayer blogján a Budai Központi Kerületi Bíróság végzése is látható volt, ami kimondta, hogy Bayernek 24 óráig a nyitóoldalán kell tartania a jogerős bírósági döntést, méghozzá úgy, hogy az legörgetés nélkül olvasható és kattintható legyen a peresített cikkre – abba ágyazva pedig szintén közzé kell tenni az ítélet rendelkező részét.

Csakhogy a tahóterror reklámarca hiába tette közzé az idézett mondatot, a végzés több pontjának nem tett eleget, például a kérdéses bejegyzés is elérhető még. A Budai Központi Kerületi Bíróság ezért most nem jogerősen 150 ezer forint bírsággal sújtotta, és az erről szóló végzésben arra is felhívták a figyelmet, hogy akár újra félmilliós bírságot kaphat.

Egyébként a Magyar Nemzet éppen közölt egy helyreigazítást a májusi (tehát az önkormányzati választások előtti) Kiszolgáltatottak megfélemlítésével kampányol a Pikó-féle baloldal című cikkében: „Helyreigazítás: A cikkben valótlanul híreszteltük, hogy Pikó András az önkormányzati Lélek-programban résztvevők megfélemlítésével és a nekik járó pénzek visszatartásával akarja elérni, hogy a rászorulók ne szavazzanak a Fidesz jelöltjeire. Valótlanul híreszteltük, hogy a kiszolgáltatott emberek megfélemlítésével gyűjtenek szavazatot Pikó Andrásnak.”