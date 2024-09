Feszült a helyzet a NASA és a Boeing között az űrállomáson rekedt űrhajósok miatt

Feszültségek alakultak ki a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetén rekedt két űrhajós visszahozatalának módjáról a NASA és a Boeing között, írja az MTI.

photo_camera Fotó: MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO/AFP

A NASA augusztus végén jelentette be, hogy a két űrhajósa 2025 februárjában tér vissza a Földre, méghozzá egy SpaceX-szel. A Boeing Starliner űrhajó, amellyel a most a Nemzetközi Űrállomáson tartózkodó Sunita Williams és Barry Wilmore űrhajósok mentek fel az űrbe, „személyzet nélkül” tér vissza a Földre szombaton. Az asztronauták június 5-én szálltak fel a nyolcnaposra tervezett küldetésre, de most mintegy nyolc hónapot fognak pályán tölteni.

photo_camera A Boeing Starliner űrhajója a kilövést követő pillanatban. Fotó: JOE RAEDLE/Getty Images via AFP

A NASA kereskedelmi célú emberes űrrepülési programjának vezetője, Steve Stich azt mondta, hogy nem nevezné a Boeinggel folytatott találkozókat hevesnek, de feszült technikai vitákat folytattak. „Bármikor, amikor egy ilyen fontos megbeszélésen veszünk részt, ahol ilyen jellegű döntések születnek, mindig van valamilyen feszültség a teremben” – mondta, hozzátéve, hogy az űrhajót övező bizonytalanság miatt a NASA csapata nem volt nyugodt a folytatással kapcsolatban.

A Boeingnek ez volt az első próbálkozása legénységi küldetéssel, a SpaceX eddig kilenc legénységi repülést küldött a világűrbe a NASA megbízásából.