Hadházy: A Belügyminisztérium levélben küldött eligazítást az iskolaigazgatóknak a képviselők látogatásáról

Hadházy Ákos megosztott egy augusztus 29-i levelet, amit állítása szerint a Belügyminisztérium küldött ki iskoláknak, és ami tájékoztatást és magyarázatot nyújt, mit tehetnek az igazgatók, ha egy képviselő meglátogatná az adott iskolát. A poszthoz a független parlamenti képviselő mellékelt egy montázst is, amin szerepel Pintér Sándor belügyminiszter és Orbán Viktor miniszterelnök is, amint kezet csókol egy diáklánynak, illetve a fideszes Pósán László egy debreceni iskolában tett látogatásán:

A levélben olvashatók a parlamenti és EP-képviselők belépési és intézménylátogatási jogára vonatkozó jogszabályok és azok értelmezése. A levél szerint a képviselő az intézmény működésével kapcsolatos információkról tájékoztatást kérhet, ha annak módjáról előre egyeztet az igazgatóval, de akár írásbeli, akár szóbeli kommunikációról van szó, annak idejét, helyét és témáját is előre meg kell határozni, hogy az intézményvezető felkészülhessen és a képviselő munkájához a szükséges tájékoztatást megadhassa.

A levél szerint a képviselői igazolvány nélkül érkező politikusokat nem kötelező beengedni az épületbe, és az intézmény működésével kapcsolatban kizárólag az igazgató adhat tájékoztatást.

Azt írják, az EP-képviselőknek is tekintettel kell lenniük az iskola működésére vonatkozó előírásokra, nem zavarhatják az intézmény működését például azzal, hogy „önhatalmúlag belépnek”, mert az ő esetükben is az országgyűlési képviselőket érintő korlátozó rendelkezéseket kell irányadónak tekinteni. De korlátozhatja a tájékoztatást az iskola házirendje is. A képviselők nem készíthetnek felvételeket a tanulókról és az alkalmazottakról, mert ezzel megzavarnák a tanórákat és ezek a képek, videók „aránytalan sérelem okozását eredményezhetik”.

Hadházy megjegyzi, hogy a rendszerváltástól 2019-ig a képviselőknek joguk volt minden állami intézménybe szabadon belépni, hogy ellenőrizhessék az állam működését, a végrehajtó hatalom és az önkormányzatok munkáját. „Na ezt vették el a 2019-es »tévéostromtól« megijedve. Innen kezdve gyakorlatilag szinte lehetetlen a kormány által megfélemlített intézményvezetőktől bármilyen konkrét információhoz jutnunk -gyakorlatilag kevesebb információt kaphat egy képviselő, mint egy újságíró” – írja Hadházy, aki szerint ez a változás volt „az egyik legfontosabb, ami papíron is egy színészi munkává változtatta a képviselői munkát - amit aztán sajnos a képviselők gyakorlatilag szó nélkül elfogadtak”.

photo_camera Orbán Viktor az iskolapadban Illusztráció: Orbán Viktor/Facebook

A levél, aminek az alján Maruzsa Zoltán neve szerepel, nem sokkal azután születhetett, hogy Magyar Péter bejelentette: a kórházak után az iskolákat, a szociális intézményeket, a gyermekvédelmi intézményeket és a MÁV vonalait fogják bejárni.