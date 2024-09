Pintér Attila lesz a Vasas vezetőedzője

Visszatér a magyar fociba Pintér Attila: a csakfoci.hu azt írja, hogy a volt szövetségi kapitány lesz az NB II-es Vasas FC vezetőedzője. A lap szerint Pintérnek mindenben sikerült megegyeznie a kubbal, így a szakmai stáb tagja lesz Farkas József asszisztensedző is, aki a korábbi években állandó segítője volt Pintérnek.

photo_camera Pintér Attila, a Puskás Akadémia vezetőedzője a labdarúgó Magyar Kupa elődöntõjében játszott Debreceni VSC – Puskás Akadémia FC visszavágó mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2018. május 8-án. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Pintér a 2005/06-os idényben dolgozott már a Vasasnál, és most a fia, Pintér Filip is a keret tagja. Az 58 éves Pintér – aki korábban edzette a Sopront, az FTC-t, a Győri ETO-t, a Mezőkövesdet és a Puskás Akadémiát is – 2022 után térhet vissza újra a magyar futballba vezetőedzőként: akkor az éppen NB II-es III. Kerületet próbálta megmenteni a kieséstől, sikertelenül.