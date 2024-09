Putyin: Oroszország Kamala Harrist támogatja, mert akinek ilyen ragályos a nevetése, annál biztosan minden rendben van

„Oroszország azt szeretné, ha Kamala Harris nyerné az amerikai elnökválasztást” – mondta egy gazdasági fórumon csütörtökön Vlagyimir Putyin. Arra a kérdésre, hogyan látja most a választást, az orosz elnök a Reuters szerint azt mondta, mivel a korábbi favoritjuk Biden volt, aki pedig azt ajánlotta a támogatóinak, hogy támogassák Harrist, „mi is ezt fogjuk tenni, támogatni fogjuk őt”. Erre Putyin és a moderátor is mosolygott, a közönség pedig tapsolt.

photo_camera Fotó: MAXIM SHEMETOV/AFP

Harrisről azt mondta: „Olyan kifejezően és ragályosan nevet, hogy ez azt jelenti, minden rendben van vele.” Putyin azzal zárta, hogy reméli, Harris kevesebb szankciót hoz majd Oroszország ellen, mint Donald Trump (aki szerinte rengeteg ilyet vezetett be), és hogy tiszteletben fogják tartani az amerikai nép döntését.

Mielőtt Joe Biden visszalépett a versenytől, Putyin a lap szerint az év elején azt mondta, azért részesíti előnyben Bident Trumppal szemben, mert előbbi kiszámíthatóbb. Az amerikai hírszerzés szerint Moszkva valójában Trump győzelmének örülne, mert kevésbé elkötelezett Ukrajna támogatása mellett a háborúban.

Az oroszok 2016-ban dezinformációs kampányt is folytattak Hillary Clinton népszerűségének csökkentésére. Most is várhatók hasonló kampányok, szerdán az amerikai igazságügyi minisztérium pénzmosás miatt vádat emelt a Russia Today orosz állami műsorszolgáltató két alkalmazottja ellen, mert egy amerikai céget akartak felbérelni, hogy online tartalmakat készítsen az idei választások befolyásolására.