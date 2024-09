Szentkirályi hőmérőzött a metrón, Karácsony emlékeztette, hogy épp a férje üzletelt azzal a céggel, akik klíma nélkül adták a kocsikat

Ha abból indulunk ki, hogy a Fidesz fővárosi frakcióvezetője (és leléptetett főpolgármester-jelöltje) leutánozza, sikeres lehet Magyar Péter kórházi hőmérőzős kampánya. Szentkirályi Alexandra nem kórházat választott, ilyet nem tart fenn a főváros, hanem a metrót. Hetek óta azzal támadják Karácsony Gergelyt, hogy azt ígérte, lesz klíma a metróban. A Lakmusz ebben a cikkben tárta fel, hogy ilyesmit nem ígért, de tényellenőrzés ide-vagy oda, Szentkirályi ma fogott egy hőmérőt és lement a metróba.

Ugyan a földalattira sétált le, de arról is beszél, hogy az öt év Karácsony-vezetés után sincs a hármason sem klímaberendezés. Ezen a ponton érkezett meg Karácsony Gergely.

A főpolgármester emlékeztette Szentkirályit, hogy

a Fidesz nem engedte meg az előző városvezetésnek, hogy új metrókocsikat vásároljon,

azt sem, hogy az olcsóbb, és nem mellesleg a kocsik klimatizálását is vállaló észt cég nyerje a felújítási megbízást.

És még valamire. A metrófelújítást drágán és klíma nélkül elvégző cég épp az az orosz Metrovagonmas, amelynek anyacégével, a Transzmasholdinggal Szentkirályi férje, Szalay-Bobrovniczky Kristóf üzletelt.

„Mi viszont azóta megtaláltuk a műszaki megoldást a kocsik utólagos légkondicionálására, a BKV már ki is írta erre a közbeszerzést, ám a munka csak akkor kezdődhet, ha ahhoz az orosz cég hozzájárul – különben a város elbukja a felújításhoz járó garanciát. Időközben azonban Oroszország lerohanta Ukrajnát, a honvédelmi miniszter egykori üzleti partnere pedig jelenleg nem metrókocsikat, hanem tankokat gyárt és nemigen foglalkozik a 3-as metróval. De ha már a Fidesz egykori B jelöltje a szokott magas színvonalon kezdi közgyűlési képviselői munkáját, egyvalamiben mégiscsak segíthet. Szóljon a férjének, ha kérhetem vagy bárkinek a kormányból, akik úgy járnak Moszkvába, mint mások a 3-as metrón, hogy a zsíros üzletért cserébe ugyan járuljanak hozzá az oroszok a klímák utólagos beszereléséhez. És akkor ezt a fideszes károkozást is ki tudjuk javítani végre. Ja, és ha arra járnak, hajtsák be a kötbért is, amivel az orosz cég tartozik Budapestnek” – írja a főpolgármester.