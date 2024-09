Több hónapnyi jutalmat kapott a várostól, most pedig iskolai igazgatóhelyettes lesz Sárospatak leváltott polgármestere

Október 1-jétől a sárospataki Árpád Vezér Gimnáziumban dolgozik majd testnevelő tanárként, és igazgatóhelyettes is lesz ott Aros János, aki az elmúlt 14 évben vezette a várost, de. Aros a 24.hu-nak azt mondta, 18 éve hagyta ott az intézményt, amikor először képviselővé választották, azóta fizetés nélküli szabadságon volt. Hogy Aros egy iskolavezetésbe ül be, azt a megválasztott polgármester tette közzé a Facebook-oldalán. Farkas Szabolcs ezt írta: „Sajnálatos, hogy (…) olyan ember kerülhet Sárospatak egyik oktatási intézményében vezető pozícióba, aki visszaél a hatalmával, fenyegetőzik, és a mai napig félelemben tartja az embereket. A tegnapi napon bebizonyosodott, hogy továbbra is így kívánja a »neki járó« hatalmat gyakorolni.”

Nem ez az első üzengetés Farkas és Aros között. Nagy port kavart, amikor a választási vereség után Aros János és az alpolgármestere hathatvi jutalmat kaptak a fideszes önkormányzattól „2024. évi munkájuknak a magas színvonalon történő elvégzéséért”. Aros ezt végül úgy magyarázta, hogy az 5,3 milliót kitevő végkielégítésük, illetve az 5,5 milliós szabadságmegváltásuk mellé végül nem hat, hanem négy és fél havi jutalmat kaptak.

A polgármester a 444-nek még azt mondta, keresi a jogi lehetőségét annak, hogy miként tudja nem felvenni az összeget. A 24.hu-nak most azt, hogy még nem kapta meg a jutalmat, de jótékony célra fogja felajánlani, bár egyelőre nem döntötte el, melyik szervezet legyen a kedvezményezett.