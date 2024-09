Rossz irányba zötyögünk, de legalább az út zenél alattunk

Jó reggelt! Nekem Szentkirályi Alexandra hőmérőzése volt a kedvenc sztorim tegnapról, de írtunk fontosabb dolgokról is.



Szuverén a narancs

photo_camera Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A jegybankelnök szerint az EU legfejlettebb államai távolodnak tőlünk, a kevés mögöttünk lévő feljött ránk, Magyarország 2021 óta gazdaságpolitikai úttévesztésben van. A miniszterelnök a politikai igazgatóján keresztül üzente vissza, hogy már guggolva is kibírják, amíg Matolcsy György távozik a Magyar Nemzeti Bank éléről.

A volt jegybankelnök, Bod Péter Ákos szerint a magyar gazdaság leszakad, a gazdaságpolitikusok csak azzal vigasztalhatnák magukat, hogy „legalább szuverének vagyunk, kicsit savanyúak, kicsit kicsik, de szuverének”. De még ez sem igaz.

Rosta Miklós, a Corvinus Egyetem tanszékvezetője arról beszélt a közgazdasági társulat konferenciáján, hogy az illiberalizmus ára a magyar gazdaság leszakadása. Második éve Magyarországon a legmagasabb az államadósság kamatterhe az EU-ban.

A Bloomberg szerint 2026 előtt másfél éves őrült pénzszórásba kezd a kormány, a kormány szerint ez álhír. De vannak igaz és jó hírek is: 1,8 milliárdból elkészült hazánk harmadik zenélő útszakasza, a Nélküled szól Hatvan és Lőrinci között a 21-es főúton.

Egy a tábor, egy a zászló: fehér, kék, piros

A Kreml propagandistái fizették a republikánus megmondóembereket, akik azt állítják, nem tudták, honnan jön a pénz, maguktól mondtak mindig Moszkvának tetsző dolgokat. A főszervező egy hónapja járt Orbán Balázséknál, és ezenkívül is több magyar szál van az ügyben.

Átcsoportosítás a hátországban

photo_camera Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Óriási mozgások kezdődtek az ukrán politikában: sok miniszter távozik, a világszerte ismert külügyminiszter, Dmitro Kuleba is köztük van. Bár Zelenszkij szereti megkavarni a politikai állóvizet, most többen is Ukrajna második emberének, Andrij Jermaknak a kezét látják az egészben. Ki ő, és mik lehetnek a motivációi?

Az ukrán főparancsnok először beszélt a kurszki támadás céljairól: Olekszandr Szirszkij azt állítja, az oroszok támadást terveztek onnan, de az ukrán csapatok meglepték őket.

Fegyver be

Csak egy kis átalakítás, néhány plusz alapanyag kell, és izzíthatjuk is az Alibabáról rendelt fegyvereket. Szankciók ide vagy oda, egy „kis" anyagi ráfordítással mindenki számára elérhetők, igaz, Jemenbe könnyebb kiszállíttatni, mint mondjuk Olaszországba.

Elanyátlanodva

Augusztus másodikán derült ki, hogy magyar lányokról és nőkről készült lesifotók bukkantak fel az egyik legerőszakosabb pornóoldalon. Podcastunkban többek közt az ügy utóéletéről, a nők kiszolgáltatottságáról és az intézményi árulásról beszélgettünk.

Ragaszkodott a nyilvános tárgyaláshoz a nő, akit rendszeresen elkábított a férje, majd idegeneket hívott meg, hogy megerőszakolják

Energia

Már megint bezúzatná a Forbes magazin aktuális számát a Hell energiaitalt kitaláló milliárdos testvérpár. Nem akarják elfogadni, hogy nyilvánosan elérhető információk alapján bárki a vagyonukról vagy az állami támogatásairól olyat írjon, amivel ők nem értenek egyet.

Majdnem 444

photo_camera Fotó: evribodi

