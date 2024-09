Uniós hitelt cserélhettek le a kínai hitelre Orbánék, mert az uniós forrásokhoz nem férnek hozzá

Teljesen titokban vett fel tavasszal közel 400 milliárd forintnyi hitelt Magyarország Kínától. Az ÁKK adatbázisában fellelhető információk szerint a pénz az alábbi célt szolgálta: „a központi költségvetésnek a csúcstechnológia, az infrastruktúra építése, a közlekedési infrastruktúra, illetve az energia területein jelentkező kiadásainak finanszírozása”.

Most a Portfolio szerint ebből legalább 28 milliárd forint elektromos gépjármű töltőállomások vidéki telepítésére megy majd, amit eddig az uniós helyreállítási program terhére tervezett megvalósítani a kormány. Emellett a lap szerint a már jelenleg is futó 30 milliárdos keretösszegű céges elektromos járművásárlási pályázatot is a kínai hitelből fedezné a kormány.

A lap úgy fogalmaz, amennyiben az értesülésük valóra válik, akkor „ez lesz az első kézzelfogható jele annak, hogy a kormány uniós helyreállítási hitelt cserél kínai hitelre, mivel nem fér hozzá az uniós hitelhez”.

Ezzel a tavaszi hitelfelvétellel együtt egyébként már közel 1000 milliárd forinttal tartozik Magyarország Kínának. Az ország a világ legnagyobb hitelezője ma már, rendszerint titkolja a megállapodások részleteit, nem hajlamos elengedni a kölcsönöket sem, ha fizetésképtelenné vált a partner. Szigorú és trükkös hitelező, erről hosszan ebben a cikkünkben írtunk.