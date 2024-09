Elon Musk azzal viccel, hogy talán csak szívatásból talált ki egy választási programpontot Donald Trumpnak

Agylövés egyetlen mondatban:

Elon Musk, a világ egyik leggazdagabb embere, miután elérte, hogy Donald Trump az elnökválasztási ígéretei közé emelje a Musk által kitalált Kormányzati Hatékonysági Hivatalt, olyan tweetet tett közé a tulajdonába tartozó Twitteren, ami arra utal, hogy az új szervezet ötlete talán csak trollkodás volt, vagyis az általa amúgy támogatott Trump megszívatása, hiszen a leendő szervezet nevének angol rövidítése - Department of Government Efficiency, vagyis D.O.G.E. - megegyezik a Musk által évek óta népszerűsített kriptovaluta, a híres mémkutyáról elnevezett Doge Coin nevével.



Persze az is lehet, hogy Musk csak most jött rá, hogy az elképzelt, a kormányzati túlköltekezés megfékezésére kitalált kormányszerv nevének rövidítése véletlenül pont DOGE, de a lényeget tekintve ez mindegy is, hiszen a szereplőket ismerve abszolúte hihető az is, hogy a világ egyik legbefolyásosabb magánszemélye csak viccelt. Trump nemrég jelentette be, hogy ha nyer és megalakul az új szervezet, annak Musk lehet a vezetője.