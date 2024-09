Több olyan, orosz pénzből finanszírozott amerikai csatornát tiltott le a Youtube, aminek influenszer szerzője a magyar kormánypropagandával is kapcsolatban áll

Összesen öt olyan jobboldali amerikai videocsatornát zárt be a Youtube, amik az orosz propaganda által pénzelt Tenet nevű amerikai médiacéghez és annak tulajdonosához, Lauren Chen politikai influenszerhez kötődnek - írja az ATV. Köztük van például annak a Dave Rubinnak a csatornája is, aki tavaly Budapesten dicsérte a Fidesz homofób gyermekvédelmi törvényét.

Csütörtökön írtunk arról, hogy milyen szoros kapcsolatokat ápolt a magyar kormánypropagandával a Lauren Chen és a médiaszemélyiség-vállalkozó istállójába tartozó több más jobboldali-konzervatív amerikai influenszer, akik egy nappal korábban buktak le. Ekkor derült ki ugyanis, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium vádat emelt az orosz kormány által támogatott RT, korábbi nevén Russia Today médiaszervezet két alkalmazottja ellen. A vád ellenük az, hogy illegálisan finanszíroztak egy amerikai médiacéget annak érdekében, hogy a médiacég „az amerikai közönség számára rejtett orosz kormányzati üzeneteket közvetítő tartalmakat hozzon létre és terjesszen”. A kérdéses vállakozás a Chen és férje tulajdonában lévő Tenet Media. A cég a gyanú szerint 2023. októbere és 2024. augusztusa között összesen 9,7 millió dollárt kapott az RT -től átutalások formájában.

Az orosz fizetési listán lévő amerikai influenszerek pedig rendszeres vendégek Budapesten is. A lebukott Chen korábban magyarul is tanult, utoljára most augusztusban volt itt, az MCC Feszt sztárvendégeként Esztergomban a „konzervatív közösségi média” építéséről értekezett. Szerdán nyilvánosságra hozott bizonyítékok szerint (lásd erről magyarul a Szabad Európa hírét) azonban ezt ő maga moszkvai pénzből végezte.

A Tenet Media, Chen és Liam Donovan 2022-ben létrehozott médiacége hat jobboldali influenszerrel dolgozott együtt, és terjesztette a kontentet YouTube-on, TikTokon, Instán, Twitteren és más platformokon.

A jobboldali influenszerek titkos háttérfinanszírozásáról szóló bizonyítékok magyar szempontból azért is figyelemre méltók, mert Magyarországra is jól bekötött figurákról van szó.



Miközben Moszkvából fizetik őket, a magyar kormány abban a szélesebb befolyásnövelési kísérletben használja részben ugyanezeket az embereket, amivel a nemzetközi elismertségét, különösen az amerikai jobboldalra való hatását igyekszik erősíteni.

Ennek számos aspektusa van a magyar kormány fizetett amerikai lobbistáitól a kormány által finanszírozott Fidesz-közeli think tank washingtoni kapcsolatépítésén és az amerikai republikánus jobbszél prominenseinek budapesti kifizetésein át az MCC külföldi terjeszkedéséig. Ennek része az is, hogy ugyanezeket az influenszereket rendszeresen Budapestre hívják.

A moszkvai megbízást teljesítő Tenet Media arcai közül Dave Rubin 2021-ben és 2023-ban is itt járt, a kormányközeli Danube Institute meghívottja volt, Orbán Viktorral, Orbán Balázzsal, Köves Slomóval is készített interjút. Azt ígérte,

„ha visszamegyek Amerikába, elmondhatom az embereknek, hogy ez az Orbán fickó nem olyan, amilyennek leírja a média, egyáltalán nem egy őrült fasiszta. Sőt, akár importálhatnánk egyes dolgait”.

A korábban a Buzzfeedtől plágium miatt kirúgott, Moszkvából viszont, mint csütörtök óta tudjuk, havi 400 ezer dollárt kapó Benny Johnson még nem járt Budapesten, ő csak a TikTokon dicsérte Orbánt.