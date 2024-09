Magyarország 150-200 millió eurós segélyhitel-programot indít Csádban, állandó nagykövetséget nyit a fővárosban, N'Djamenában, és átfogó stratégiai együttműködést épít a szaharai országgal - jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter.

A csádi elnök, Mahamat Déby Kínából visszafelé a hétvégén jött Magyarországra. A magyar kormány tavaly döntött arról, hogy 200 katonát küld Csádba. A misszió deklarált célja a Száhel-övezet stabilizálása, a migráció visszaszorítása, de a magyar katonák a terrorizmus elleni harcba is besegítenének. A misszió előkészítésében részt vett Orbán Gáspár, a miniszterelnök fia is. Róla a nyáron derült ki, hogy a honvédelmi miniszter kabinetjének ad tanácsokat, és a miniszter megbízásából vette fel a kapcsolatot a csádi vezetéssel.

photo_camera Szavazás Csádban: ezen a 2024-es választáson hitelesítették az apja halála után választás nélkül hatalomra került Débry elnököt az ország élén. Fotó: JORIS BOLOMEY/AFP

Szijjártó hétfőn a csádi külügyminiszterrel beszélt a "történelmi jelentőségű látogatásról". Ha valaki esetleg nem lenne tisztában a csádi és a magyar nép közötti megbonthatatlan barátság minden részletével, érdemes átvennie magában vagy a munkahelyi alapszervben az ideológiailag kevésbé képzett kollégákkal az alapokat.



"Két olyan országról van szó, amelyek nagyon ügyelnek a szuverenitásuk megtartására, két olyan országról, amelyek egyértelműen kiállnak a béke mellett. Két olyan ország, amely egyértelműen vallja, hogy a háborús konfliktusokat nem fegyverrel, hanem tárgyalásokkal lehet és kell megoldani"

- sorolta Szijjártó Péter a közös vonásokat. De a csádi-magyar néprokonság nem ál meg itt: "Két olyan ország, amelynek életében az elmúlt években a háborús konfliktusok nagyon komoly kihívásokat okoztak, két olyan ország, amely elutasít minden olyan lépést a nemzetközi politikában, amely a jelenleg zajló háborús konfliktusok eszkalációjának veszélyét hozza magával" - folytatta a magyar diplomácia vezetője.

photo_camera Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

"Pontosan tudjuk, hogy Csád milyen fontos stabilizáló szerepet játszik Afrika ezen kritikus térségében, így az Európai Unió soros elnökségét adó országként is vállaljuk a részünket az Európai Unió és a Száhel-térség együttműködésének fejlesztésében, és vállaljuk a részünket az illegális migráció megállításában, ezért egy stratégiai együttműködést építünk fel Csáddal" - jelentette be.

A aláírt stratégiai megállapodás a védelmi együttműködésen kívül az állattenyésztésről is szól. Ennek részleteiről most nem derültek ki újak, de nyáron azért jött Magyarországra egy csádi delegáció, hogy a tevetej feldolgozását tanulmányozza mifelénk.

A most kötött megállapodás értelmében Magyarország arra is készen áll, hogy 150-200 millió euró értékű kötött segélyhitel-programot indítson Csád számára. Ebből az átszámítva 60-80 milliárd forintból magyar cégek dolgozhatnak majd a csádi mezőgazdaság és élelmiszeripar erősítésén, illetve a vízellátás, oktatás digitalizáció fejlesztésén. Emellett a Hungary Helps is indít egy egymillió dollárnyi értékű egészségügyi segélyprogramot.