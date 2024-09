Budapesten forgatták az iPhone 16 reklámját

Magyar idő szerint hétfő este mutatta be az Apple az új okosóráit, fülhallgatóit és telefonjait a nagyközönségnek. Az iPhone 16-os készülék új, megújult vagy tök ugyanolyan funkcióit a klasszikus prezentációs bemutató mellett igyekeztek egy pár perces zenés-táncos videóban is megmutatni a trendérzékeny fiataloknak. A budapesti városképhez hozzászokott néző hamar elkezdhetett gyanakodni, hogy hé, ezt Budapesten forgatták, de ennek azonnali felfogásában nem segített a száguldó kameramunka, sem a CGI utómunkában fővárosunkhoz hozzáadott felhőkarcolók sokasága

link Forrás

Filmünk egyből az Astorián indít, ahol a minden bizonnyal ELTE-s hallgatót alakító reklámszínész előkapja a zsebéből a vadonatúj készüléket.



Ezután a kamera a Rákóczi úton végigszáguldva, a Blahát Margit híddá varázsolva bekanyarodik egy képzeletbeli autómosóba a Külügyminisztérium épülete mellett. A szakmában ezt hívják filmes trükknek.



Amíg az autómosóban kinyomkodta magát az új kütyüvel egy srác, az operatőr máris továbbrobogott, és meg sem állt egészen a II. János Pál Pápa térig, ahol a mozgólépcsőn lecsúszva érkeztünk meg a peronon várakozó utazóközönséghez.



Itt a biztonság kedvéért angolra cserélték a feliratokat, a Keleti pályaudvar helyett az Union Station lehet a 4-es metró végállomása.



Az idei iPhone-ok legnagyobb újdonsága az Apple Intelligence, vagyis a szoftverbe integrált mesterséges intelligenciás eszközök. Szereplőnk ezt úgy mutatja be, hogy amíg a metróra vár, egy fenyegető hangulatú céges emailvázlatot alakít át AI-val barátságos, corporate sallangokkal tűzdelt, passzív agresszív levelezéssé.



Egy utastársa pedig egy másik iOS 18 fícsört mutat be, hiszen mostantól nem kell az amúgy is végtelennek tűnő emoji-készletre hagyatkoznunk, ha az érzelmeinket szeretnénk kifejezi hozzátartozóinknak, hanem generálhatunk is magunknak új emojikat. Mint például ezt a cowboy kalapos garnélarákot.



De nem állunk meg, a metróalagúton végigszaladva megérkezünk a Nádor utcai Hilda étterembe, ahol megismerhetjük az iPhone 16 legújabb gombját, amivel a kamerát is tudjuk irányítani, egyszerre fényképezni, mélységélességet állítani, és zoomolni is.



Újra száguldunk, ezúttal a Hősök teréhez, ahol egy újabb amatőr fotós életébe kapunk betekintést. Ő a Városligeti-tó partján prezentálja az új Apple teló makrofotós képességeit, békákat fotózva.



A városligeti bokrokon átbújva máris a Múzeumkertben találjuk magunkat, ahol egy kutyasétáltató lány elejti a mobilját, de semmi gond, az iPhone ezt is kibírja.



Ezután ugyan rákanyarodunk a Kiskörútra, de mégis egy Váci úti irodaház előtt kötünk ki, ahol egy srác gombnyomásra leshazamozza a kocsiból verető reklámzenét, köszönhetően annak, hogy egy újabb, ezúttal programozható gombbal bővült az iPhone 16 oldalsávja. Ez már összesen 2 új gomb!







Majd újra a föld alatt találjuk magunkat, a 4-es metró már száguld a Keleti pályaudvar Union Station felé. Főszereplőnk azzal prezentálja az új iPhone hosszú üzemidejét, hogy megnéz egy fél Jason Bourne filmet, és csak 1%-ot merül a telója. Azt csak mi tudhatjuk, hogy az egész metróvonal nagyjából 15 perc alatt végigutazható.



A legmeglepőbb dolog az egész reklámban mégis az, hogy ugyan a 4-es metró vezető nélkül is képes közlekedni, a filmben mégis előkerült a szinte sosem látott panel a kocsik hátuljából, ami előtt vígan álldogál egy sofőr.



Az új készülékek szeptember 20-án jelennek meg Magyarországon.