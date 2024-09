Egy barbatrükkel kikerülték a Lukoil elleni szankciókat, új megállapodást kötött Ukrajnában a MOL

A Mol megállapodott az orosz olaj jövőbeli szállításáról és az ukrán tranzit folytatásáról - jelentette be a MOL csoport. Ahogy azt már lehetett sejteni, a megoldás az lesz, hogy az orosz kőolajat formálisan már a fehérorosz-ukrán határon átveszik, ott, ahol az orosz olaj belép Ukrajnába.

Onnantól kezdve az orosz olaj hivatalosan már magyar olaj lesz, így az ukránok a megállapodás értelmében azt továbbra is engedik jönni a Barátság-vezetéken.

A megállapodás hétfői hatállyal már életbe is lépett.

photo_camera A százhalombattai finomító, pixelek, részlet Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Az ukrán tranzit akkor vált bizonytalanná, amikor Ukrajna júniusban úgy döntött, hogy a Lukoilt felveszi a saját szankciós listájára. A Lukoil ezután leállította a szállításokat. Mivel a magyar olajimport 70 százaléka Oroszországból jön, ennek a fele pedig konkrétan a Lukoiltól érkezett, ez aggodalmat keltett nálunk és a szintén érintett Szlovákiában is.



Szijjártó Péter arról beszélt, hogy az ukrán intézkedés veszélyezteti Magyarország hosszú távú energiabiztonságát, erre hivatkozva Lavrov orosz külügyminiszterrel tárgyalt a kieső orosz olaj pótlásáról. Gulyás Gergely is azt mondta egy kormányinfón, hogy az ukrán döntés miatt szeptemberre üzemanyaghiány lehet Magyarországon. Ezt ugyanakkor az elemzők többsége nem látta megalapozottnak, és a kormány aggodalmait a MOL sem osztotta: Hernádi Zsolt MOL-vezér azzal nyugtatta a kedélyeket, hogy „amíg mi nem szólalunk fel, addig nem kell aggódni”.

A MOL augusztusban már azt kommunikálta, hogy előrehaladott tárgyalásokat folytatnak Kijevben a folytatásról. Ezért is volt teljesen váratlan, hogy Mihajlo Podoljak, Zelenszkij tanácsadója egy interjúban arról beszélt, hogy Ukrajna a gáz mellett 2025. január 1-től teljesen leállítja az Európába menő orosz olajtranzitot is. A hírre a MOL árfolyama zuhanni kezdett, de pár óra alatt kiderült, hogy Podoljak összekeverte a szezont a fazonnal, a hírnek nincs valós alapja, Ukrajna továbbra is teljesíteni kívánja a 2029-ig élő olajszállítási szerződését.

A Lukoiltól és más orosz exportőröktől jövő ukrán tranzit bizonytalanságaira végül a felek azt a megoldást találták ki, hogy a MOL az eddigiekkel szemben nem az ukrán-magyar, hanem papíron már a belarusz-ukrán határon megvásárolja az olajat, így onnantól ők az orosz etredetű kőolaj tulajdonosai.

„Az aktualizált szállítási megállapodások és a kőolaj átvételére vonatkozó új eljárás teljes mértékben megfelelnek az összes vonatkozó szankciónak és rendelkezésnek, beleértve az EU és Ukrajna szankcióit is” - hangsúlyozza a MOL hétfő este kiadott közleménye.