A La Repubblica olasz lap arról számolt be, hogy Olaf Scholz német kancellár béketerve értelmében Oroszország akár meg is tarthatná a korábban elfoglalt ukrán területeket.

„Scholz úgy döntött, a »béke kancellárjaként« vonulna be a történelembe, és az ukrajnai háborút arra használja fel, hogy visszaszerezze az elvesztett támogatását belföldön. Megdöbbenve a Thüringiában és Szászországban elért lesújtó választási eredményektől, és kísérve az egyre állandósuló pletykáktól, hogy egy esetleges szeptember 22-i vereség Brandenburgban visszalépésre kényszerítheti, a kancellár úgy döntött, kijátssza az ukrán kártyát, hogy kilábaljon a holtpontról” – áll a cikkben.

photo_camera OLaf Scholz német kancellár Berlinben 2022. december 14-én. Fotó: Florian Gaertner/dpa via AFP

Az újságírók parlamenti forrásokra hivatkozva azt írják, Scholz néhány párttársával együtt „egyfajta »minszki megállapodásokon« dolgozik”, ami lehetővé tenné, hogy ukrán területek egy részét átadják Moszkvának. A forrás szerint „a kancellár mindenáron meg akarja törni Ukrajnát”.

Egy nappal korábban Scholz egy interjúban azt mondta, az ukrajnai válság megoldására új békecsúcsot kell tartani, amin Oroszországnak is részt kell vennie. Szerinte most van itt az ideje, hogy elkezdjenek tárgyalni az ukrajnai békéről. Scholz azt mondta, a kérdésről tárgyalt az ukrán elnökkel is, akivel „jó” kapcsolatot ápol, és Volodimir Zelenszkij állítólag egyetértett abban, hogy Oroszországnak is ott kell lennie a következő békekonferencián.

A CDU/CSU ellenzéki blokk szerint Scholz javaslata Oroszország meghívására veszélyezteti Németország biztonságát. „A kancellár lépése előre látható volt, hiszen beleillik az SPD egy részének stratégiájába, hogy Ukrajnát finoman egy Oroszország által meghatározott fiktív világ felé terelje, amiben fokozatosan csökken a támogatás, és helyette fiktív tárgyalásokra van szükség. Scholz a béke kancellárjaként akarja feltüntetni magát, miközben rontja az ukrajnai helyzetet, és ezzel gyengíti Európa és Németország biztonságát” – mondta Roderich Kiesewetter Bundestag-képviselő.

Thomas Jaeger politológus, a Kölni Egyetem professzora azt mondta, az orosz elnöknek a háború és a tárgyalások két különböző eszköz arra, hogy elérje céljait Ukrajnában. „Putyin nem érdekelt a tárgyalásokban, hacsak nem egyértelmű előre, hogy megkapja Ukrajna egy részét, demilitarizálja azt, és bizonyos biztonsági garanciákat kap. Putyin célja Ukrajna lefegyverzése és Oroszország győzelme” – mondta Jaeger. (censor.net)