A kézis Vajda Luca olyat mondott a Sztárboxról az RTL élő műsorában, hogy a műsorvezetők egy pillanatra teljesen lefagytak

A kézilabdás Vajda Luca volt az RTL reggeli műsorának egyik vendége, aki azt a szerencsés szerepet kapta kedd reggel, hogy ő lesz az, akivel két beszélgetés között főzetnek valamit. (A reggeli műsorokban néha teljesen indokolatlanul elő szokott fordulni, hogy behívnak egy-egy vendéget, hogy főzzön egy kis pörköltet vagy valami hasonlót.)

Vajda Lucát – aki korábban az RTL-en futó Mestercukrász című műsorban is szerepelt – először a nyári élményeiről kérdezték, aztán a magánéletéről, amiről nem akart mondani semmit, aztán végre rátértek a kereskedelmi csatornák egyik lényegére, vagyis az önpromóra, úgyhogy a műsorvezetők gyorsan szóba hozták a Sztárboxot, mire Vajda Luca fellelkesült:

„Igen, nézem! Nekem az első kérdésem egyébként az, hogy a Héder Barna... miért?”

(A kevésbé jól értesült olvasók kedvéért: Héder Barna jelenleg a szintén RTL-es műsor, vagyis a Sztárbox egyik műsorvezetője.)

Ezen a ponton a két műsorvezető érezhetően csendben maga alá csinált, pontosabban egy rövidebb és enyhébb sokk után a műsorvezető Papp Gergő dadogva visszakérdezett, hogy:

„Hogy mi a... bocsáss meg, mi a...”

Mire Vajda Luca folytatta a kényelmes, baráti beszélgetések közben megszokott őszinteségét azzal: „Hogy miért van ott? Mi? Aaaarrghh!”

Papp Gergő: Hogy mi a kérdésed? Mi?

Vajda Luca: Hogy a Héder Barna...

Papp Gergő: Igen?

Vajda Luca: Háttöö nemtudom, elég megosztó...

Ezen a ponton csatlakozott be a másik műsorvezető, Tihanyi Péter is, aki csendben megismételte az utolsó mondatot, „...elég megosztó”, majd gyorsan odalépett a tűzhelyhez, ahol addig Vajda főzött és közölte: „rákeverek közben egyet.” Ezen a ponton Papp Gergő is észhez tért, és megkérdezte Tihanyit érdeklődve: „Mi a helyzet azzal az izével?” „Semmi, rákeverünk szerintem...” – válaszolta Tihanyi, majd gyorsan elkezdte tálalni azt az „izét”.

Egyébként Héder Barna volt a Sztárbox előző évadában is az egyik műsorvezető, vagyis feltehetően elégedett a munkájával az RTL, aminek most élő, reggeli műsorában kritizálta Vajda Luca az RTL döntését.

A lényeget 6:30-tól lehet megtekinteni az alábbi videóban.