Idén sem nyert egyetlen fiatal magyarországi kutató sem az Európai Kutatási Tanács pályázatán

Akárcsak tavaly, idén sem nyert egyetlen Magyarországon dolgozó fiatal kutató sem az Európai Kutatási Tanács (ERC) Starting Grantnek a pályájuk elején járó kutatóknak szánt pályázatán – írta meg a Magyar Hang.

A lap szerint miután az alapítványi fenntartású egyetemeken dolgozó kutatókat kitiltották a legtöbb európai kutatási pályázati rendszerből, a többi magyar kutató is úgy érzi, külföldi kollégáik őket is megbélyegezték, függetlenül a munkahelyüktől, és ez a hozzáállás az ERC Starting Grantek elbírálására is rányomja a bélyegét. (Az Európai Bizottság azért zárta ki az alapítványi egyetemeket, mert a kormány megtámadta az egyetemi autonómiát, hiszen a fenntartó alapítványok kuratóriumaiban az ő embereik fogják megvalósítani az ő céljaikat.)

Miután idén egyetlen magyarországi pályázó sem nyert, az elmúlt nyolc évben összesen négy magyarországi pályázó nyert. Ausztriának ezzel szemben a tavalyi 18 után idén már 23 győztesük van, de a régióból vannak cseh, szlovén és horvát nyertesek is.

Tavaly két külföldön dolgozó magyar tudós, idén pedig már négy nyert a külföldre távozott magyar kutatók közül: az ERC támogatásával fog kutatni Gosztolai Ádám a Bécsi Egyetemen, Király Ágnes az Oslói Egyetemen, Szűcs Ferenc a Stockholmi Egyetemen és Boda Zsófia az Essexi Egyetemen.