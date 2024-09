Orbán: Mi nem szaladunk el Moszkvába

A minapi videó után, amin a miniszterelnök a fideszes holdudvarnak magyarázza, milyen gazdasági semlegességre készül a kormány, most újabb részletet osztott meg Orbán Viktor a kötcsei beszédéből:

Ebben Orbán arról beszélt, hogy két jövő van, a rossz jövő, ami akkor következik be, ha nem a Fidesz nyer, és a jó, szuverén jövő, amit csak ők tudnak biztosítani. A Fidesz elnöke, akinek évtizedek óta nincs választási programja, azt mondja, nekik van egy állításuk arról, hogy a kormányzásuk mit eredményez: szuverén Magyarországot.

Ha nem ők nyernek, akkor Magyarország alárendeltté válik, mert egyrészt „meg vannak véve kilóra a pasasok”, másrészt pedig nem a semleges gazdaságról meg a függetlenségről beszélnek, hanem a betagozódásról valamilyen blokkba – mondja Orbán. (Ebből a szörnyű blokkosodásból egyébként annak idején Enver Hoxha Albániája tudott legjobban kimaradni, kérdés, mennyire sikeresen.)

Orbán szerint a jobboldal legnagyobb erénye, értéke és fölbecsülhetetlen előnye a baloldallal szemben: a hűség. Orbán azt mondta, ők sosem ígérték az embereknek azt, hogy minden problémájukat megoldják vagy hogy megváltják őket (ahogy ezt természetesen semelyik másik politikai párt sem ígérte a modern Magyarországon).

„Egy dolgot ígértünk: hogy mi itt leszünk velük” – állítja most Orbán minden korábbi ígéretéről.

Ezek után több erős állítást is tesz:

„Nem Brüsszelben üldögélünk.”

Itt valószínűleg a legnagyobb ellenzéki erő, a parlamenten kívüli Tisza Párt elnökére utalt, aki éppen EP-képviselő. De azért így is erős állítás ez, tekintve, hogy két évtizede a Fidesz küldi az országból a legtöbb képviselőt az EP-be, ők küldenek ki uniós biztost, és a kormánypárti MCC-nek is van brüsszeli lerakata.

„Nem szaladunk el Moszkvába.”

Ez azért is érdekes állítás, mert Szijjártó Péter külügyminiszter rendszeresen repül Oroszországba – például azért, hogy átvegye a Barátság Érdemrendet, a legmagasabb kitüntetést, amit külföldi állampolgár kaphat Oroszországban –, maga Orbán Viktor is 14 év alatt 13-szor találkozott Vlagyimir Putyinnal, többnyire Moszkvában, EU-s miniszterelnökként kirívóan még Ukrajna orosz lerohanása után is kilátogatott idén.

photo_camera Orbán és Putyin Moszkvában 2024. július 5-én. Fotó: VALERY SHARIFULIN/AFP

„Nem megyünk amerikai ösztöndíjra.”

Orbán Viktor többek között a szintén fideszes Németh Zsolttal 1992-ben a German Marshall Fund ösztöndíjasaként járt az Egyesült Államokban. Szijjártó Péter már a győri Czuczor Gergely Bencés gimnázium harmadikos tanulójaként, 1995-ben jelentkezett a Soros Alapítvány pályázatára, és az elnyert támogatásnak hála egy fél évet az USA-ban tölthetett.

Orbán végül többször elismétli, hogy nem futnak el, nem mennek külföldre, itt maradnak, ezért kell újra és újra győzni.