Az MNB visszavonta egy korábban Mészáros-közeli lízingcég engedélyét

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) visszavonta a Fejérdi Finance Faktor Zrt. faktorcég és az Arthur Bergmann Lízing Zrt. ingatlanlízing-társaság tevékenységi engedélyét, emellett elrendelte a faktorcég végelszámolását, és kezdeményezte az ingatlanlízing-társaság felszámolását.

Az MNB közleménye szerint a Fejérdi Finance számos alkalommal nem teljesítette az MNB határozataiban előírt intézkedéseket. Idén tavasztól nem rendelkezik MNB által engedélyezett igazgatósági és felügyelő bizottsági elnökkel, valamint ügyvezetővel, továbbá nem jelentette be a felügyeleti hatóságnak új könyvvizsgálója nevét sem.

A társaság emellett a jogszabályi előírások ellenére sem tájékoztatta az MNB-t elnevezésének, székhelyének, részvényesi adatainak megváltozásáról – a cégnyilvántartás szerint idén áprilisban lett új részvényese, egy, az eddigi tulajdonosi körhöz nemigen köthető, egy kecskeméti lakótelep 4. emeletén lakó magánszemély –, így a felügyeleti nyilvántartás törzsadatai eltérnek a vonatkozó cégnyilvántartási információktól. E hiányosságokat a Fejérdi Finance a felügyeleti határozati felhívások ellenére sem orvosolta, továbbá nem küldte meg a 2023-ra vonatkozó éves auditált felügyeleti jelentését sem az MNB részére.

A pénzügyi vállalkozás mindezek miatt már nem felel meg az üzletileg megbízható működésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, ezért az MNB a társasággal szembeni legsúlyosabb intézkedésről, a tevékenységi engedély visszavonásáról döntött.

photo_camera A Magyar Nemzeti Bank (MNB) épülete Fotó: Jászai Csaba/MTI/MTVA

Az MNB egy másik határozatában visszavonta az Arthur Bergmann Lízing Zrt. ingatlanlízingre jogosító működési engedélyét is, és kezdeményezte annak felszámolását. A társaság fizetésképtelenné vált, ami önmagában alapot ad a tevékenységi engedély visszavonására. Emellett a személyi feltételek tekintetében is hiányosságokat tapasztaltak a társaságnál.

Az Arthur Bergmann korábban Mészáros Lőrinc-közeli cég volt. A vállalat igazgatósági tagja volt 2019 és 2022 között a Mészároshoz köthető Gál Miklós – ő 2020-ig a Mészáros-féle Opus vezérigazgatója volt, de a Takarékbanknál is felbukkant a neve. Emellett érdekelt volt benne az a Fári Ádám is, aki sajtóinformációk szerint közvetített a TV2 Andy Vajna halála utáni megvásárlásánál.

Fáriról a G7 2019-es cikke szerint Vida József jobbkezeként beszéltek, ami életszerű, mivel maga is a Vida által vezetett Takarékbank „elnöki tanácsadója” volt. Fári volt a vezetője annak a cégnek is, amin keresztül Vida 2018 végén részesedést szerzett az MKB Bankban, de a lap szerint Fári közel állhat a dunaaszfaltos – szintén Mészáros üzlettársaként ismert – Szíjj László tiszakécskei vállalkozóhoz is, aki ezzel egy időben, ugyanazon ügyvédi iroda közreműködésével szerzett befolyást az MKB-ban.