Január óta nem látott mélységbe mehetnek az üzemanyagárak csütörtökön

Csütörtökön folytatódik az üzemanyagok nagykereskedelmi és így várhatóan benzinkúti árának csökkenése. A Holtankoljak.hu szerint a 95-ös benzin nagykerára literenként 4 forinttal, a dízelé 7 forinttal lesz alacsonyabb, mint ma. Ha ez a benzinkutak áraiba egy az egyben átmegy, akkor az átlagárak a január első felében látott szintre csökkenhetnek.

Most egy liter benzin átlagosan 586 forintba, egy liter gázolaj 596 forintba kerül. Ha a nagykerár csökkenése teljesen beépül a benzinkutak áraiba – bár az elmúlt hetekben ez nem mindig volt így –, akkor holnaptól átlagosan 584 forintért vehetünk benzint, 589-ért gázolajat. A benzin átlagos ára január 23-án, a dízelé január 14-én volt ennél alacsonyabb.

link Forrás

Az átlagárnál értelemszerűen vannak sokkal olcsóbb és drágább kutak is. A fővárosban és környékén most 545 forintért is lehet benzint tankolni (egy tököli magánkúton), de további öt kút van, ahol legfeljebb 560 forint egy liter 95-ös. Ugyanezen a tököli kúton a legolcsóbb a gázolaj is (567 forint/liter), de számos helyen tankolhatunk 580 forint alatt, például az 572-es áron dolgozó Auchan-kutakon.