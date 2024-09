Orosz hadihajók és katonai repülők grasszáltak a brit partok közelében

Több orosz hadihajó és katonai repülőgép haladt át az elmúlt napokban a brit partok közelében. A hajókat és a repülőket, amelyek nem léptek be brit felségterületre, a brit királyi haditengerészet és a királyi légierő (RAF) összehangolt művelet keretében több napon át követte a londoni védelmi minisztérium szerint.

photo_camera Tupolev Tu-142 Fotó: IGOR RUSSAK/NurPhoto via AFP

A művelet hat napig tartott. Először az Iron Duke nevű brit fregatt kísérte végig a Novorosszijszk dízelmeghajtású orosz tengeralattjárót és Jevgenyij Csurov nevű kiszolgálóhajóját. A két orosz hajó a balti térségből érkezett az Északi-tengerre, és áthaladt a rendkívül forgalmas Doveri-szoroson, majd az Atlanti-óceánon folytatta útját – áll a brit védelmi tárca ismertetésében. A minisztérium szerint a brit fregatt folyamatosan figyelte az orosz tengeralattjáró és kísérőhajója mozgását, és ebben közreműködött egy Wildcat típusú helikopter is, amely az Iron Duke fedélzetéről szállt fel. Az orosz tengeralattjáró végig a tengerfelszínen haladt.

Az Iron Duke ezután visszatért az Északi-tengerre, ahol két újabb orosz hadihajó, a Sztojkij nevű korvett és a Jaz nevű kísérő tartályhajó jelent meg.

A londoni védelmi minisztérium hangsúlyozta, hogy az orosz hadihajók a nemzetközi jog által megengedett módon, nemzetközi vizeken haladtak.

A tárca tájékoztatása szerint a héten az RAF két Typhoon harci repülőgépe is felszállt egy Voyager légi üzemanyagtöltő kíséretében, miután Nagy-Britannia közelében két Tu-142-es – NATO-kódja szerint Bear-F – típusú, tengeri felderítésre és tengeralattjárók elleni hadviselésre kifejlesztett orosz katonai repülőgép jelenlétét észlelték. A minisztérium szerint a két Typhoon az orosz gépeket kikísérte a brit repülésinformációs szektorból (Flight Information Region, FIR). A két orosz repülőgép útja során egyszer sem lépett be a brit légtérbe – hangsúlyozta a védelmi tárca. A tájékoztatás szerint a művelet NATO-vezénylés alatt zajlott, és részt vettek benne a kanadai, a belga és a francia haditengerészet egységei is. (MTI)