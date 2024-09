Szabad Európa: Habony Árpád is elkísérte Orbánt Trumphoz

Amikor Donald Trump Orbán Viktort fogadta a mar-a-lagói birtokán, akkor Habony Árpád is Floridában volt és az elnökjelölt kampánycsapatával egyeztetett, írja a Szabad Európa. A lap információi szerint

Habony mint a magyar miniszterelnök nem hivatalos tanácsadója többször is találkozott a republikánus kampánystábbal.

A floridai út után a Habonyt szállító máltai magángép Argentínába repült mielőtt visszatért volna Magyarországra. Buenos Airesben a radikális elnök, Javier Milei háttérembereivel találkozott, hogy megossza a Fidesz sikerének receptjét. Egy kormányközeli intézetnek dolgozó forrás az utat azzal magyarázta, hogy

„volt erre vonatkozó igény, hogy ezt a hogyan lehet egymás után négy választás megnyerni dolgot miként lehet pénzre váltani. Habony más országokban is házalt ezzel, európai országokban is meg Dél-Amerikában is. De nem mindenhol járt sikerrel. Amerikában kevésbé lehet elsütni ezt.”