Trump nem vitázik többet, szerinte Kamala Harrisnek inkább az alelnökösködésre kéne koncentrálnia

Magyar idő szerint szerda hajnalban rendezték a második amerikai elnökjelölti vitát, amelyen viszont már Kamala Harris volt Donald Trump vitapartnere.

Az eseményről itt írtunk, a közvélemény-kutatások szerint a választók Kamala Harris teljesítményét látták jobbnak. Harris rögvest fel is vetette, hogy még a novemberben esedékes választás előtt szükség lenne egy következő körre. Egy észak-karolinai kampánygyűlésen úgy fogalmazott, „tartoznak” a szavazóknak egy újabb vitával, mert „a tét nem is lehetne nagyobb”.

A Fox News már be is jelentkezett, hogy októberben megrendeznék a vitát, Trump pedig az első megmérettetés után azt mondta, gondolkodnia kell még a javaslaton, de előfordulhat, hogy bevállalja, ha egy korrekt tévécsatornán kerül rá sor. A volt elnök arról is beszélt, hogy csak akkor megy bele valaki a második vitába, ha elveszíti az elsőt. Márpedig szerinte az ABC-s vitát Harris vesztette el.

Trump most a saját platformján, a Truth Social-ön tett közzé egy bejegyzést, amiben azt írta, hogy a keddi vitát „egyértelműen” ő nyerte, és azt is bejelentette, hogy nem vesz részt több vitán, Harrisnek pedig szerinte inkább az alelnöki munkájára kellene koncentrálnia.

A volt elnök ugyanezt hangoztatta csütörtökön Arizonában is, ahogy tartott egy nagygyűlést, majd utána interjút is adott. Itt kifejtette, hogy nem tartja szükségesnek, hogy ismét vitázzon Harrissel, mert szerinte „már mindent megbeszéltünk, és szerintem ők sem akarják [a vitát].”

Ehhez képest a demokrata elnökjelölt már azzal kampányol:



„Harris alelnök készen áll a második vitára. És Donald Trump?”



Bár Trump szerint egyértelműen ő volt a vita győztese, a piac ezt másként látja: cégének részvényárfolyama 15 százalékot zuhant szerdán a piaci nyitás előtti kereskedésben, ugyanis Kamala Harris győzelmének esélyei jelentősen nőttek a fogadóirodáknál a vita után.

Trump és Harris első összecsapását a Nielsen médiaelemző cég adatai szerint 67,1 millió ember nézte, ami lényegesen több, mint az az 51,3 millió, aki Trump és Biden júniusi vitájára volt kíváncsi.

A vitán egyébként Trump időnként elkalandozott a valóságtól, a bevándorlásellenes riogatást például egyenesen odáig tolta, hogy megismételte a napokban terjedő rémhírt, miszerint a haiti bevándorlók Ohióban, azon belül is Springfield városában megeszik a háziállatokat, különös tekintettel a macskákra.



via BBC