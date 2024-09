Bajban vannak a fecskék: tömegesen keresnek menedéket a hideg elől

Tömegesen érkeznek bejelentések a madármentő egyesületekhez fecskékkel kapcsolatban, ugyanis a hideg és az eső megállásra kényszerítette az éppen az időszakban vándorlásnak indult madarakat, számolt be több madármentő egyesület.

A mályi Madármentő Állomás például azt írja a Facebookon, hogy az ország több pontján jelentek meg tömegesen fecskék - akár több száz is -, amelyek teraszokon, párkányokon, tetők alatt próbálják meghúzni magukat az esőtől.

A mályi Madármentő Állomás arra hívja fel a lakosság figyelmét, hogy:

Ne menjünk oda hozzájuk, ne zavarjuk őket. Ilyenkor a menedék alatt összebújva melegítik egymást és tartalékolják az energiájukat. Ha zavarva vannak, újra és újra kirepülnek az esőben és ezzel egyre több energiát veszítenek.

Ne próbáljuk etetni őket, kenyérrel magokkal. A fecskék rovarevők, így ezeket a táplálékokat nem fogják megenni, csak ismét megzavarhatjuk a pihenőjüket a ténykedéssel.

Amivel viszont segíthetünk:

Ha sikerült elhelyezkedniük védett helyen, hagyjuk őket pihenni. Ha napokig tartó eső miatt nem tudnak tovább vonulni, akkor lehet nekik kitenni egy lapos széles tálkába élő lisztkukacot. Volt már rá példa, hogy ettek is belőle, bár tálból enni más mint repülő rovarra vadászni.

Ha elázott fecskét találunk leesve a földre, vagy láthatóan rossz állapotban van, vegyük fel a földről és egy papírtörlővel kibélelt cipős dobozban vigyük be a házba. Ha a fecske remeg, gubbaszt, eldől, akkor a dobozba tehetünk meleg vizes palackot a fecske mellé. Ha nagyon indokolt, akkor a kezünkbe véve lassú fordulaton hajszárítóval is meg lehet szárítani és átmelegíteni. Fontos, hogy a kezünkben legyen közben, így érezzük a túl meleg a levegő. Ha vizes, elázott a fecske, konyhai papírtörlővel át lehet óvatosan törölgetni, vigyázva a tollára.

A Magyar Madártani Egyesület bejegyzése szerint azzal is segíthetünk, ha kinyitjuk nekik a garázst, istállót, melléképületet, lépcsőházat. Tartós eső idejére, illetve éjszakára pedig nyugodtan be is zárhatjuk a madarakat, ugyanis így a fecskék a meleg át tudják vészelni a rossz időt, így akár egy-két nappal is tovább kibírják. Mint írják, amint eláll az eső, nyissuk ki az ajtókat, hogy ki tudjanak repülni vadászni. „Ezzel a módszerrel akár madarak ezreinek is hathatós segítséget tudunk nyújtani” - írják.

Azonban nem csak a menedék hiánya és a hideg leselkedik veszélyként a fecskékre, de az autósok is. Szintén az ország több pontjáról érkeztek bejelentések úton elgázolt fecskékkel kapcsolatban. A fecskék a légnyomás esése miatt az utakon és azok környékén vadásznak repülő rovarokra mert már éhesek és próbálnak energiát gyűjteni. Az autósokat arra kérik, hogy nagyobb odafigyeléssel és lassabban hajtsanak azokon a területeken, ahol fecskéket látnak.