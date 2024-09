58 éves, kiábrándult Trump-szavazó férfi a Donald Trump elleni vasárnapi merényletkísérlet gyanúsítottja

Több amerikai hírforrás szerint egy 58 éves, észak-carolinia férfi, Ryan Wesley Routh a Donald Trump elleni, vasárnap meghiúsított merényletkísérlet gyanúsítottja. Routhról egyelőre annyit tudni, hogy 2016-ban még Trump támogatója volt az elnökválasztáson.

photo_camera Ryan Wesley Routh

Az FBI szerint nyilvánvaló gyilkossági kísérletet akadályozott meg a titkosszolgálat vasárnap a saját floridai golfpályáján játszó Donald Trump ellen. A Secret Service ügynökei kiszúrták, hogy a birtok határát szegélyező bokrok között, a drótkerítés külső oldalán egy fegyveres férfi bújkál, akire rálőttek, mire az egy félautomata fegyvert, egy távcsövet, egy GoPro kamerát, egy kis hátizsákot és egy vászontáskát hátrahagyva, autóval elmenekült, de később elkapták és letartóztatták. A férfi ellenállás nélkül adta meg magát.

photo_camera Ezeket hagyta hátra, bepattant a SUV-jába, de nem sokkal később elkapták a rendőrök.

Az egyelőre nem világos, hogy az illető tudta-e, és ha igen, akkor honnan, hogy Trump éppen tényleg a közelben játszik. Az események idején a volt elnök a Secret Service és a helyi rendőrség tájékoztatása szerint onnan 365-460 méterre ütögetett. Amikor az ügynökök észrevették a bokrok közül előmeredő AK-47-es fegyvert, legalább négy lövést adtak le. A férfi a fegyvert eldobva elszaladt, beült egy közelben parkoló fekete Nissan SUV-ba és elmenekült. Akadt azonban egy szemtanú, aki fotókat is tudott csinálni az autóról és a rendszámtábláról. Az autót a tetthelytől végül durván 60 kilométerre szúrta ki és állította meg a rendőrség.

A több hírforrás által is Ryan Wesley Routh néven azonosított 58 éves férfiról a közösségimédiás posztjai alapján az derült ki, hogy politikailag aktív. 2016-ban még Trump támogatója volt, aztán kiábrándult az elnökből, így 2020-ban és 24-ben olyan republikánus vetélytársait támogatta, mint Tulsi Gabbard, majd Vivek Ramaswamy és Nikki Haley. Ők később mind Trump mellé álltak a választásokon. Routh posztjaiban egy idő után kritizálta Trumpot, de nem agresszívan.

A gyanúsított 2019 szeptembere és 2020 márciusa között több demokrata politikus kampányát támogatta meg kisebb összegekkel, de sem Joe Biden elnök, sem Kamala Harris alelnök nem volt közöttük. A függetlenként regisztrált férfi szavazott a 2024-es észak-carolinai demokrata előválasztáson.

photo_camera Két évvel ezelőtt adta ezt az interjút.

Ryan Wesley Routh közösségimédiás posztjaiból az is kiderül, hogy az egyetemet végzett férfit szenvedélyesen érdekli az ukrajnai háború. 2022-ben Ukrajnába utazott, hogy ott afganisztáni veterán katonákat toborozzon az ország védelmére. Erről annak idején interjút is adott a New York Timesnak és a Newsweek Romaniának. A férfi vezetője volt egy International Volunteer Center (IVC) nevű civil szervezetnek, ami Ukrajnának szánt humanitárius adományok elosztásában segít.

Bár Észak-Carlinával nem szakadtak meg a kapcsolatai, Routh az utóbbi években részben Hawaii-n élt, ahol tulajdonosa lett egy Camp Box Honolulu nevű, könnyűszerkezetes lakóegységeket építő cégnek.

Routhnak a kilencvenes évek óta többször voltak kisebb-nagyobb súlyú rendőrségi ügyei. Vádolták meg fedezet nélküli csekkek írása, tömegpusztító fegyver birtoklása, cserbenhagyás, fegyvertartási szabályok megszegése és letartóztatásnak való ellenszegülés miatt is.

(via Reuters, Daily Boulder, CBS News)