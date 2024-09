Jó reggelt, így köszönt be hajnalban a Duna Budapestre

Mától harmadfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el a Duna fővárosi szakaszán. E pillanatban hajszálnyival a veszélyes szint alatt vagyunk még, de már nem sokáig.

photo_camera Ez az 5 óra 27 perces állapot.



Munkába menet elkanyarodtam a Duna felé, hogy megnézzem, hogyan kezdi a hetet a Duna. Így:

photo_camera A Parlament még alszik, a Duna hömpölyög.

Fotó: DHN

Elnézést kérek a kicsit béna képekért, mentségemre szóljon, hogy hajnali 4 óra 42 perc volt, amikor a Margit hídra értem, sötét is volt, a szél is fújt, és még az eső is esett.

photo_camera Rakpart kivilágítva.

Fotó: DHN

Lemerészkedtem a rakpartra is, egyelőre így néz ki.

photo_camera Lezárva. Fotó: DHN

Meglepő módon a korai időpont ellenére nem én voltam az első katasztrófaturista a helyszínen.

photo_camera Jó alaposan megtekintette.

Fotó: DHN

Kötelező fotó az árvízzel.

photo_camera Sajnos közös fotó nem készült a gémmel, nem volt hozzá kedve.

Fotó: DHN

A Margit híd a rakpartról.

photo_camera Mától akár naponta 1 métert is emelkedhet a Duna vízszintje, délután visszamegyek, és megnézem, hogy áll a híd lába.

Fotó: DHN

Remélem, valamennyire látszik, a Jászai Mari téren még ebben az árvízzel terhelt, esős időben, hajnali 5-kor is locsolják a füvet. Ha ez nem a burzsoázia diszkrét bája, akkor igazán nem tudom, mi az.

photo_camera Szeptember 16, hétfő, ősz. A locsoló még mindig bírja.

Fotó: DHN

Ha neked vannak jobb képeid az árvízről (ami azért lássuk be, nem egy nagy kihívás), akár Budapestről, akár máshonnan, küldd el a megirom@444.hu címre.