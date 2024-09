Kirúgta a tankerület a gyermekbántalmazással gyanúsított dunavecsei igazgatót

Felmentette a kiskőrősi tankerület a dunavecsei iskola gyerekbántalmazással gyanúsított igazgatóját - írja a Magyar Narancs. L.M. kinevezését augusztusban hosszabbították meg újabb öt évvel az értelmileg akadályozott gyerekeket nevelő Duna Menti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, az EGYMI élén, annak ellenére, hogy akkor már tartott a nyomozás a visszaélések miatt.

Még tíz napja is szilárd volt a bizalma az illetékes tankerületnek az igazgató iránt. Azóta változott a helyzet: L. M. kirúgását most már a kiskőrösi tankerület is megerősítette, a távozását a nevelőtestületi ülésen is bejelentették. A Magyar Narancs úgy tudja, a diákok az iskolaudvaron tapssal fogadták az igazgató bejelentését a távozásáról. L. M. tanárként sem marad az intézményben.

photo_camera A dunavecsei EGYMI épülete

A gyanú szerint a fizikai és lelki bántalmazásokat értelmileg akadályozott 7–16 éves gyermekek ellen követték el. Az iskolaigazgatóval szemben az egyik gyerek gyámja tett feljelentést, azóta a rendőrségi meghallgatásokon pedagógusok, szülők, nevelőszülők, gyámok és maguk az érintett gyerekek számoltak be sorozatosan alkalmazott fizikai erőszakról. Valamennyien az intézmény vezetőjét nevezték meg elkövetőként - írja a Magyar Narancs.

L. M. jó viszonyban volt a NER sztárpapjával, az azóta szexbotrányba keveredett Bese Gergővel is. Az iskolaigazgató korábban a helyi katolikus egyházközösség világi elnöke volt, de összetűzésbe került az akkori dunavecsei plébánossal, ezután menesztették a tisztségéről, majd visszakapta elnöki kinevezését, méghozzá Bese Gergőnek köszönhetően.

A lap megkérdezte L. M.-et is a nyomozásról, a - most már csak volt - igazgató bosszúról beszél: szerinte az egész eljárás egy kollégája bosszúhadjáratának az eredménye.