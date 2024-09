Közép-Európa víz alatt

Halálos áldozatok, elöntött települések, egész Közép-Európa küzd a ciklon okozta árvizekkel.

Folyamatosan esik Ausztriában

Hétfőn holtan találtak két vízbe fúlt idős embert, ezzel háromra emelkedett a katasztrófa halálos áldozatainak száma Ausztriában. Az előrejelzések szerint

az országban hétfőn is jelentős mennyiségű csapadékra számítanak, ami várhatóan tovább nehezíti az árvíz sújtotta területek helyzetét.

Alsó-Ausztriában keddig négyzetméterenként 60 liter eső is lezúdulhat, ezért a tartományban sok embert elővigyázatosságból ideiglenesen kitelepítettek. Tiroltól Kelet-Ausztriáig helyenként ennél nagyobb mennyiség is várható. A Bécstől dél felé haladó A2-es autópálya kora reggel óta újra járható, de számos le- és felhajtó továbbra is megközelíthetetlen, és több egyéb út is le van zárva Alsó-Ausztriában. Bécsben hétfőn is komoly közlekedési fennakadásokat okozott az ár, bár a vízállás valamelyest csökkent. A metróvonalak többségén szakaszos lezárások vannak érvényben, az osztrák állami vasút szerelvényei nem közlekednek a fővárost délről és nyugatról elérő vonalakon.

photo_camera Fotó: HELMUT FOHRINGER/AFP

Elromlott szivattyúállomás miatt kerültek víz alá házak Szlovákiában

Átllépte a 9 métert a Duna Pozsonynál, a folyó elöntötte a Tyrš rakpartot, az Eurovea bevásárlóközpont melletti sétányt és a Fajnor rakpartot, közölte a város önkormányzata. A szlovák vízügy hétfő délelőtti jelentése szerint 908 centiméter volt a Duna vízszintje a fővárosban. Több utcát is elöntött a víz a Pozsony melletti Dévényújfaluban, miután elromlott egy szivattyúállomás. A Mláka patak partján élőket felszólították, hogy készüljenek az evakuálásra. Pozsonyban az árvíz mellett komoly gondot jelentenek a már kidőlt, illetve felázott gyökerű fák, ezért felszólították a helyieket, hogy kerüljék a város erdős részeit.

photo_camera Pozsony Fotó: TOMAS BENEDIKOVIC/AFP

Tízezrek áram nélkül Csehországban

Halálos áldozata is van már a csehországi árvizeknek, az eltűntek száma hétre emelkedett hétfőn. A hatóságok országszerte mintegy 100 helyen hirdették ki a legmagasabb szintű árvízvédelmi figyelmeztetést, a folyók vízszintjei még emelkednek. A legsúlyosabb helyzet két északkeleti régióban alakult ki, ahol az elmúlt napok legnagyobb esőzései voltak, köztük a lengyel határhoz közeli Jeseník-hegységben. Hétfőn az egész országban további esőzésekre lehet számítani, amelyek a déli régiókban hevesek is lehetnek. Víz alá került Jeseník és a lengyel határon fekvő Krnov település is. Jeseníkben a mentőszolgálatnak több száz embert kellett csónakokkal és katonai helikopterekkel kimentenie.

„Most az életek megmentésére kell összpontosítanunk. A legrosszabb még nincs mögöttünk”

– figyelmeztetett Petr Fiala miniszterelnök vasárnap a cseh közszolgálati televízióban. A helyzet miatt rendkívüli kormányülést hívott össze. Az országban több tízezer háztartásban nincs áram és meleg víz.

photo_camera A csehországi Jeseník Fotó: LUKAS KABON/Anadolu via AFP

Újabb halálos áldozat Romániában

A Galac megyei Griviţa települést sújtó árvíz újabb halálos áldozatát találták meg hétfőn, az ítéletidő miatt így már heten vesztették életüket az országban. Négy holttestet szombaton találtak meg, az ötödiket és hatodikat vasárnap, a Galac megyei Slobozia Conachi településen. Románia hét megyéjének 28 települését, valamint a Moldovai Köztársaság egyes részeit is érintette az áradás, több mint 5000 háztartást öntött el a víz. Marceel Ciolacu miniszterelnök rendkívüli kormányülést hívott össze, hogy