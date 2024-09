„Ez itt ilyen, hozzá vagyunk szokva”: felkészülés az évtized árvizére

Nagy kapkodás sehol nincs, a helyiek és a szakemberek is felkészültek az árvízre.

Abban azért mindenki reménykedik, hogy 2013-nál jobb lesz a helyzet.

Körbejártuk Orbán Viktort is, de végül egy csónakon adta meg az engedélyt a szükségtározó megnyitására.

Helyszíni riportunk az évtized áradásáról.

„Ma a Lajtára figyel mindenki” - mondta reggel Orbán Viktor, így mi is arra vettük az irányt.

Előbb azonban megálltunk még Gönyűn, ahol tegnap kora délután Major Gábor polgármester még azt írta: „Sürgős segítségre van szükségünk a homokzsákok megtöltésére és az árvíz által érintett területekre szállításban!”

Estére sikerült is kirakniuk a homokzsákokat a kritikus helyszíneken.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Ma délelőtt is folyt a munka, a település szélén nagyban pakolták a homokzsákokat a helyi önkéntesek. 12 órás műszakokban, „ameddig kell” - mondta egy fiatal srác, aki azért meglehetősen fáradtnak tűnt. Így is volt azonban, ahol a Duna már utat talált a kertekbe.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

„Ez itt ilyen, hozzá vagyunk szokva” - mondta Szalay-Járay Ninetta, miközben a kertjük végében már a folyó mosta az almafák törzsét.

A helyi óvónő kapott mára egy szabadnapot, hogy intézhesse az árvízzel kapcsolatos ügyeit, a házuk mellé a homokzsákokat már lepakolták, és ha szükséges lesz, majd végigrakják a kertet, hogy a házat megvédjék. Addig is két óvodás csoportot - meg minket - végigvezetett a látnivalókon. A ház új építésű, korábban vályogház volt, az előző tulajé, de mélyebben állt, el is mosta a 2013-as árvíz. Ők már okultak abból az esetből, magasabbra építették a sajátjukat, pincéjük nincs. És mindenki tud úszni. Nagyjából ennyi kell ahhoz, hogy az ember átvészeljen egy árvizet - mondta. Tulajdonképpen nyugodtak, várják, hogy végül milyen magasan tetőzik náluk a Duna (péntekre kiderül).

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Győrben sem izgulják túl a helyzetet: a lezárt Petőfi híd mellett a napsütésben kutyát sétáltató és a sebesen sodródó Rábát fotózgató helyiek szerint úgysem itt lesz a neheze. „Majd kiengedik valahol a Szigetközben, nem fogják ráengedni Győr belvárosára” - mondta egyikük.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Ha már Rába: elkanyarodtunk Mérges felé is, ahol már a júniusi árvíz idején is attól tartottak a helyiek, hogy elviszi a hidat az alatta összetorlódott hordalék. A polgármester, Balázs Vince felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy a híd nem a településé, ráadásul „semmilyen fellelhető írásos dokumentum illetve helyrajzi szám” nincs róla, ezért nem is nagyon tudnak kihez fordulni a hordalék (és a nem túl jó állapotban lévő híd) miatt. Akkor a Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság a hordalék eltávolításával az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóságot bízta meg - írta a polgármester -, ám akkor ez az árvíz miatt nem volt lehetséges, annak levonulta után pedig nem történt meg.

Így most, amikor a híd ismét le van zárva az újabb árvíz miatt, a helyzet így fest:

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

És igen, a helyiek közt most is többen aggódnak, hogy mi lesz a híd sorsa. Ami egyébként nem mindegy, lehet persze kerülni, vannak más hidak is a Rábán, de azért mégsem ez lenne a módja a helyzet rendezésének.

photo_camera Felülről így fest.

Fotó: Németh Dániel/444

Mérges látványossága, az egyre torlódó hordaléktömeg után viszont már tényleg a Lajta felé vettük az irányt, annál is inkább, mert Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője is posztolt arról, hogy homokzsákokat pakol, sőt, Orbán Viktor is jelezte, hogy arrafelé tart, ahol a legnagyobb szükség van a segítségre.

photo_camera Lajta, csónakban ülő miniszterelnök nélkül.

Fotó: Németh Dániel/444

Gondoltuk, egészen csodás lenne a miniszterelnököt akcióban látni, annál is inkább, mert menet közben több vízügyestől is hallottuk, hogy valamikor a mai napon gátvágásra kerül a sor, vagyis ki fogják engedni a vizet.

Azt persze senki se tudta - vagy akarta - megmondani, hogy mikor és hol kerül sor pontosan erre a jeles eseményre, mindenesetre Mosonmagyaróváron, a Hallépcsőnél annyit a Szolnokról átvezényelt vízügyi szakemberek elárultak, hogy még feljebb katonák is pakolják a homokzsákokat.

photo_camera Mosonmagyaróvár, Lajta Fotó: Németh Dániel/444

photo_camera Gönyű alatt a Duna Fotó: Németh Dániel/444

Itt egyébként szintén önkéntesekkel zajlott a munka, hatalmas uszadékfákat kellett kivontatni buldózerekkel a vízből, a hordalékban megakadt őztetemet így tudta csak tovább sodorni a Lajta vize lefelé.

Ezen a ponton már eléggé izgultunk, hogy sikerül-e megtekintenünk az árvizet megtekintő miniszterelnököt, felmerészkedtünk hát Hegyeshalomig. Amikor viszont már a sokadik zöld hidat szemrevételeztük, aminél egyértelműen sem Nagy István, sem Orbán Viktor nem szakértett, hirtelen a semmiből kénytelenek voltuk a Facebookról értesülni arról, hogy megtörtént az, amire mindenki várt:

Tehát a miniszterelnök úr egy Nagy Istvánnal csónakázós fotóval tudatta, hogy megadta az engedélyt a Lajta-menti szükségtározó megnyitására, így a kritikus területeken mindenki megkönnyebbülhetett. A neheze holnap-holnapután jön, a kivezényelt szakemberek is arra készülnek, hogy a következő 48 órában nem sokat fognak tudni aludni.

photo_camera Fotó: DHN

Mindenesetre hazafelé Tata környékén előzött le minket a miniszterelnök kisbusza, akkora lendülettel, hogy alig bírtam kikapni a telefont a zsebemből. A lajtai villámlátogatás után kíváncsian várjuk, a következő napokban mely gátakon bukkan még fel Orbán Viktor.