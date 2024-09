243 milliós kártérítést ítéltek az óvodában lebénult kisfiú családjának

„Neki is vannak érzései, gondolatai, még ha nem is tudja kifejezni. De ugyanaz a kisfiú van benne, mint akit elveszítettünk a baleset során. A most megítélt pénz minden szempontból szebbé, jobbá és kényelmesebbé fogja tenni a kisfiam életét. De bárcsak ne kapnánk” – mondta a 24.hu-nak az anya, akinek gyereke teljesen lebénult, miután több mint tíz évvel ezelőtt félrenyelt egy répát az egyik önkormányzati fenntartású XV. kerületi óvodában.

A lap azt írja, a kúria mai döntése szerint a család 243 milliós kártérítést kapott, de a megítélt összegnél jobban örülnek annak, hogy végleg lezárult az ügy.

Az akkor 3 éves gyerek a szabadban, állva tízóraizott az óvoda udvarán, amikor a répa megakadt a torkán. Az óvónő próbált segíteni, de nem tudott. A mentőknek sikerült újraéleszteni a gyereket, de a hosszú oxigénhiányos állapot miatt lebénult és értelmileg is súlyosan sérült. A család élete tönkrement, a szülők elváltak, az anya beteg fiával Németországba költözött.

A Fővárosi Ítélőtábla február végén 265 milliós kártérítést ítélt meg a családnak, ebből közel 130 millió forint volt a nem vagyoni kár. A táblabíróság akkor 1 millió 870 ezer forintos havi járadékot ítélt meg az anyának a 260 milliós kártérítésen felül.

Az óvoda jogi képviselője az akkori ítélet hatályon kívül helyezéséért, és a kártérítés összegének csökkentéséért fellebbezett. A Kúria ezután mérsékelte 243 millió forintra a családnak megítélt kártérítés összegét. Emellett 1 millió 800 ezres havi járadékot ítélt meg az anyának.