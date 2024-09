Az ügyészség szerint nem zárható ki a bűncselekmény gyanúja a Fudan Alapítvány gazdálkodásában

Az ügyészség felülbírálva a rendőrség korábbi döntését, elrendelte a nyomozás lefolytatását a Fudan Hungary és a Közép-Európai Oktatási alapítványok ügyében – írja a 24.

A kormányzati 100 milliókkal támogatott szervezetről Vadai Ágnes DK-s parlamenti képviselő júliusban kérdezte Polt Pétert, a legfőbb ügyész pedig feljelentésként értékelte a levelet. Vadai arról érdeklődött, hogy „végeznek-e érdemi munkát a Közép-Európai Oktatási Alapítvány vezetői és a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagjai”.

A 24 írta meg annak idején, hogy összesen 402 millió forintot költött el a Közép-Európai Oktatási Alapítvány különféle szolgáltatásokra, bár az alapítvány céljául kitűzött nemzetközi iskola megvalósítása még tervezési fázisban sem tart, pedig az eredeti tervek szerint már működnie kéne. Papíron a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány működik, tavaly a kuratóriumi tagoknak 34,6 milliót, a felügyelőbizottsági tagoknak 15,9 milliót, az ügyvezetésnek 27,7 milliót fizettek ki összesen.

Polt júliusban jelezte, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodának továbbította a képviselő észrevételeit, de a rendőrök pár nap múlva elutasították a nyomozást, mondván, a levélből hiányzott a „bűncselekmény gyanúja”, és nem láttak benne olyan elemet, ami valószínűsíteni a szándékos hűtlen kezelést.

photo_camera 2021. júniusi tüntetés a Diákvárosért, a Fudan Egyetem ellen Fotó: Szász Zsófi/444

A IX. kerületi ügyészség hivatalból megvizsgálta a döntést, és úgy ítélte meg, hogy megalapozatlan volt a nyomozás elutasítása. A Földesi Mária kerületi vezetőhelyettes ügyész által aláírt határozat szerint a képviselő levele és a cikk adatai alapján nem lehet kizárni a bűncselekmény gyanúját. Az ügyészség a rendőrségi döntést hatályon kívül helyezte, és „felhívta a nyomozó hatóságot a szükséges intézkedések megtételére”.

Vadai tavaly is tett hasonló kísérletet a Fudan Alapítvány ügyében, amikor kiderült, hogy az alapítvány Márvány utcai székhelyén az irodaház recepciósa még a szervezet létéről sem tudott, az alapítvány telefonszáma pedig nem is működött. Polt akkor is a Nemzeti Nyomozó Irodához továbbította a levelet.