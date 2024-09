Már a gyártás során beletehették a robbanószert a Libanonban felrobbant csipogókba, amiket egy budapesti székhelyű céggel hoztak kapcsolatba

Egy libanoni biztonsági forrás a Reutersnek azt mondta, a Hezbollah által használt személyi hívókba már a gyártás során bekerülhetett a robbanóanyag, szerinte a csipogókat „az izraeli kémszolgálat a gyártáskor módosította”. Azt is mondta, hogy a Hezbollah 5000 olyan csipogót rendelt, amit a tajvani székhelyű Gold Apollo licensze alapján gyártottak Európában, ezt az ötezer csipogót pedig több más forrás szerint tavasszal szállították Libanonba.

A Hezbollah Izraelt vádolta az akcióval, Izrael nem kommentálta a támadást. De az sem tiszta, hogy valójában hány csipogót rendeltek, és mikor, illetve azok mikor érkeztek Libanonba.

Egy másik biztonsági forrás szerint 3 gramm robbanóanyagot rejthettek el a csipogókban, amit a Hezbollah hónapokig nem vett észre.

Ehhez hasonló információk jutottak el a New York Timeshoz is, ami viszont amerikai és más tisztviselőkre hivatkozott. A New York Times azt írja, a robbanóanyagot a csipogók akkumulátora mellé rejtették, és beágyaztak egy-egy kapcsolót is, amit távolról lehetett működtetni, hogy fel tudják robbantani a személyi hívókat.

Kedden délután Libanon-szerte, egyszerre több helyen robbantak fel a Hezbollah tagjai által kommunikációra használt személyi hívók. A libanoni egészségügyi miniszter szerint már legalább 11 ember, köztük egy gyerek is meghalt a robbanásokban, 2800 ember pedig megsebesült. Nem sokkal később kiderült, hogy az AR-924-es típusú személyi hívókat egy Gold Apollo nevű tajvani cég gyártja, a cég azonban szerdán kiadott egy közleményt ami szerint a felrobbant csipogókon engedélyezték a márkanevük használatát, azonban a személyi hívókat egy budapesti székhelyű cég, a BAC Consulting Kft. gyártotta.

A papíron budapesti székhelyű BAC vezérigazgatója, Cristiana Bársony-Arcidiacono az NBC-nek azt mondta: „Nem én gyártom a csipogókat. Én csak a közvetítő vagyok. Azt hiszem, félreértették a dolgot.”

(Sky/New York Times)