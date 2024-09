A 24.hu megtalálta Schadl autóit, amikről ő azt vallotta, nem tudja, hol vannak

A 24.hu megtalálta azokat az autókat, amelyekről Schadl György azt állította, nem tudja hol vannak. A végrehajtói kar volt elnökének luxusautói a múlt heti tárgyalás témái voltak. Akkor a bíróság felhívta Schadl figyelmét: a tőle korábban lefoglalt négy autója, kisrepülője és kishajója tárolási helyét még nem közölte, pedig ez kötelessége lenne. A bíró figyelmeztette Schadlt, ha nem tesz eleget a felhívásnak, az alkalmas a zártörés bűncselekményének megállapítására. Schadl erre azt mondta: amiről nem tudja, hol van, arról nem is tud tájékoztatást adni, amiről pedig tud, azt pedig közölni fogja, majd indulatosan azt mondta, valószínűleg többször látott zártörést, mint a tárgyalóteremben bárki.

A 24.hu a nyomozati iratok alapján azonosította az autókat és azok rendszámait, majd megnézte az adatokat a bárki száméra elérhető járműnyilvántartásban. Mind a négy autóról derültek ki információk.

Egy fehér Mercedes CLS320 típusú autót alig két héttel a múlt keddi tárgyalás előtt műszakiztattak. Ez az autó le van foglalva, elidegenítési és terhelési tilalom alatt áll, vagyis nem lehet értékesíteni. A rögzített kilométeróra-állásból arra lehet következtetni, hogy a kocsit valaki rendszeresen használja.

Egy másik hófehér Mercedest, egy CL500 típusút is nemrég vittek műszakira. Ezt a 435 lóerős, 2010-es évjáratú kocsit augusztus 13-án vizsgáztatták, ekkor került vissza a forgalomba, jelenleg is közlekedhetnek vele.

Forgalomban van a volt végrehajtó elnök Audi A8-as luxuslimuzinja is, erről júniusi a legutóbbi adat a járműnyilvántartásban. Júniusban már érdeklődött a bíróság Schadl Györgynél az autó tárolási helyéről.

Van egy régebbi, 1993-as évjáratú Mercedes is Schadl tulajdonában. Az adatokból kiderült, hogy ez az egyetlen, amely ki van vonva a forgalomból, nem közlekedhet törvényesen a közutakon.

photo_camera Schadl György a bíróságon 2023. május 16-án. Fotó: Németh Dániel/444

A lap azt írja, az autók egyike sem áll körözés alatt, miközben a bíróság az elmúlt hónapokban többször kérte Schadlt, közölje, hogy hol vannak. Az is érdekes, hogy az ügyészség sem kezdeményezett nyomozást a bíró által említett zártörés bűncselekményének gyanúja miatt. Schadl a 24 kérdésére azt mondta, eddig azért nem közölte a bírósággal a tárolási helyüket, mert nem akarta ezt külön-külön megtenni, hanem egyben, az összes jármű tekintetében kívánta ezt közölni. Elmondása szerint a négy autója közül csak az egyiknek a tárolási helyét nem ismerte, ám mostanra már azt is tudja, úgyhogy már tájékoztatta is a bíróságot az összes jármű tárolási helyéről.