A Szuverenitásvédelmi Hivatal egy 33 éves Washington Post-cikkel vágott vissza Pressmannek

„David Pressman amerikai nagykövet Soros György magánegyetemén, a budapesti CEU-n tartott előadásában foggal-körömmel védte az Amerikai Egyesült Államok támogatását élvező, civilnek álcázott, valójában agresszív politikai nyomásgyakorlást végző szervezeteket.”

Ezekkel a szavakkal reagált a Szuverenitásvédelmi Hivatal David Pressman szerdai beszédére. Az USA magyarországi nagykövete szerint Budapest egyre távolodik nyugati szövetségeseitől. A Szuverenitásvédelmi Hivatalról azt mondta, valóban védeni próbál valamit, de az nem Magyarország szuverenitása. Nem nehéz látni szerinte, hogy a hivatal mit tekint veszélynek, elég a Transparency International, az Átlátszó és a gödi civilek ellen indított vizsgálatra gondolni.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal a közleményében egy több mint 30 évvel ezelőtti Washington Post-cikket foglal össze. „Az amerikai nemzetbiztonsági deep state bennfentes véleményvezére, David Ignatius már 1991-ben a kémek nélküli puccsok új világáról írt. Az amerikai hegemónia fénykorában megjelent cikkében úgy fogalmaz: a titkos, fedett műveletek kora véget ért, a hidegháború végével beléptünk a nyílt műveletek korába.”

A kormánybuktatásokat a nyolcvanas évektől már nyílt ügynökök hajtják végre, nem a CIA: „pénzt, kiképzést és támogatást adnak az amerikai érdekeket képviselő politikai szervezeteknek és aktivistáknak, és megszervezik a szintén általuk finanszírozott külföldi sajtótermékek propagandatevékenységét.”

A 33 évvel ezelőtt írt cikkben Ignatius „nyílt ügynökként mutatja be Soros Györgyöt, és kifejti, hogy a nyílt műveletek cukrosbácsija innentől kezdve a CIA helyett az a National Endowment for Democracy, amely azóta is számos Magyarországon működő politikai szervezetet és sajtótermékeket finanszíroz.”