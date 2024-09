Aki megtörte a csendet: Schmidt Erika gyermekvédelmi szakember kapta idén a TASZ Szabad-díját

Hatodik alkalommal adta át a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) a SZABAD-díjakat, elismerve azokat, akik kiállásukkal, tetteikkel egy szabadabb Magyarországért dolgoznak.

A TASZ 2019 óta minden évben megkeresi és a Szabad-díjat adja azoknak a hétköznapi hősöknek – embereknek és közösségeknek –, akik a saját környezetükben a legtöbbet tették és teszik azért, hogy Magyarország igazságosabb és élhetőbb hely legyen.

A díjátadón a jelöltek idén is színpadra álltak, hogy elmeséljék a történetüket. Hosszú utat jártunk be alig néhány óra alatt, az egészségügy anomáliáitól az oktatási rendszer egyenlőtlenségeket növelő diszfunkcionalitásáig, a kormányzati propagandaplakátok őrületétől az LMBTQ-közösségek elleni gyűlöletkeltő kampányokig végigjártuk 2024 Magyarországát. Annak minden abszurditásával.

Olyan emberek álltak színpadra, akik ezek közt a nehezített körülmények közt is emberek maradtak, olyan emberek, akik a saját eszközeikkel küzdenek ebben a rendszerben az igazságért, az egyenlőségért, azért, hogy mindannyiunknak egy kicsit jobb legyen, szabadabban vehessük a levegőt.

Ahogy az az este során elhangzott: hősök ők, de nem azért, mert hősök akartak lenni, hanem azért, mert egy olyan - rettenetesen nehéz - utat választottak, amin megpróbálnak ellentartani a rendszer elnyomásának. A maguk eszközeivel.

„A SZABAD-díj minden évben azt üzeni nekünk, hogy a bátorság nemcsak a nagy és látványos tettekben, hanem a mindennapok apró döntéseiben is jelen van. Magyarországon egyre nagyobb kockázatot vállal, aki kiáll a véleménye mellett, aki védi saját vagy közössége jogait, szabadságát. Mégis, akadnak olyanok, akik vállalják ezt a harcot. Az ő kitartásuk és bátorságuk teszi élhetőbbé ezt az országot” – mondta Szabó Máté, a TASZ szakmai igazgatója szerda este a díjátadón, a 6szín Teátrumban.

Ők voltak az idei jelöltek:

Modolo Ákos keresztény LMBTQ-aktivista, a Szimpozion Egyesület vezetőségi tagja,

Schmidt Erika, aki a bicskei pedofil-ügyben megtörte a csendet,

Salamon Sándor, egy jobb egészségügyi rendszerért küzdő, nyugdíjas kora ellenére még mindig praktizáló háziorvos a Bodrogközből,

Budai Alexandra édesanya, aki a lányáért szembeszállt az egyházzal, a faluval és az emberek előítéleteivel,

Heindl Péter jogász, tanár, aktivista, a Gandhi Gimnázium és a gilvánfai tanoda alapítója,

Daróczi Anna roma feminista, emberjogi és LMBTQ-jogi aktivista,

Karsai Dániel ügyvéd, alkotmányjogász, aki halálos beteg és az életvégi döntések szabadságáért küzd,

és Kiss Sándor trombitatanár, aki zenével segít a hátrányos helyzetű gyerekeken.

Küzdelmeikről itt írtunk bővebben.

photo_camera Heindl Péter, Daróczi Anna, Budai Alexandra, Salamon Sándor, Karsai Péter, Schmidt Erika, Modolo Ákos és Kiss Sándor a díjátadón.

Fotó: TASZ / Pivarnyik Balázs

A SZABAD-díj jelöltek személyére idén is bárki tehetett javaslatot, közülük választotta ki a TASZ azt a nyolc embert, akik a gálán történeteikkel is bemutatkoztak. A zsűri díját Horváth Dorka (a BOOKR Kids alapítója), Kertész Anna (a TASZ kommunikációs és magánadományozási vezetője), Marge (dalszerző-énekes), Miklósi Gábor (újságíró), Nyáry Luca (író, a WMN újságírója) és Molnár Áron (színész, korábbi SZABAD-díjas) ítélte oda.

A zsűri díját a gyermekvédelmi szakember, Schmidt Erika kapta, aki a bicskei pedofil-ügyben megtörte a csendet, a közönség díját pedig Karsai Dániel ügyvéd, alkotmányjogász érdemelte ki azzal, ahogy saját élethelyzetét felhasználva küzd az életvégi döntések szabadságáért.

photo_camera Schmidt Erika és Karsai Péter a díjátadón Fotó: TASZ / Pivarnyik Balázs

A 2024-es SZABAD-díjat elnyerő Schmidt Erika éveken át küzdött azért, hogy ne maradhasson titokban és büntetlenül az, amit a bicskei gyermekotthon igazgatója, „János bácsi" és bűntársa, K. Endre tett a gyerekekkel. Ő volt az a szakember, aki a sajtóhoz fordult, hogy megtörje a csendet. A gálán arról mesélt, hogy tinédzserkorában neki is volt egy zűrös időszaka, amikor csak hajszál választotta el attól, hogy a gyermekvédelmi rendszerben kössön ki. Ez motiválta arra, hogy a gyermekvédelemben kezdjen dolgozni. A bicskei történetben a bátor áldozatok mellett szerinte sok ember adta egymásnak a stafétát, és csak ennek köszönhető az, hogy végül nem lehetett eltussolni az ügyet. A saját tanulságát pedig így fogalmazta meg:

“Akár egy fecske is csinálhat nyarat. Ha legalább megpróbálja, talán csatlakoznak hozzá mások is, és aztán ők veszik át a stafétát. Ha eredményt, hatást akarunk, akkor egy hasonló esetben amellett, hogy biztonságban tartjuk az információt, nagyon fontos segítséget kérni. És ha nem te kezdeményezel, akkor is át tudod venni a stafétát, vagy csak közösen tartani. Potenciális esély vagy a változásra!”

A közönség idén Karsai Dánielt díjazta. Az ALS-betegséggel küzdő jogász hatalmas erőről tesz tanúbizonyságot azzal, hogy az élethelyzetét és személyes tragédiáját képes társadalmi változás katalizátoraként használni. A díjátadón a nevében a testvére, Karsai Péter mondott beszédet, ő így fogalmazott:

“Hogy az életvégi döntések meghozatalához való jog bevezetését Dani még életében eléri-e, nem tudjuk. De annyi bizonyos, hogy az általa elindított közgondolkodást nem lehet visszazárni a palackba. Ha valamiben Dani példát mutatott nekünk, akkor az ez. Ne féljünk érzékeny témákról közbeszédet kezdeményezni, még a mai Magyarországon is van esély a kulturált párbeszédre.”

Mivel idén is igaz, hogy valamennyi SZABAD-díj jelölt története és munkája külön elismerést érdemel, ezért a díjátadó partnereitől mindannyian kaptak díjat.

Az Adománytaxi különdíját kapta meg Budai Alexandra, a lányáért az egyházzal és a falu előítéleteivel is szembeszálló édesanya.

A Partners Hungary Alapítvány egyik különdíját vihette haza Daróczi Anna roma feminista, emberjogi és LMBTQ-jogi aktivista.

A Közélet Iskolája Heindl Péter jogász, tanár, aktivistát jutalmazta a különdíjával.

A BOOKR Kids különdíját vehette át Kiss Sándor, a hátrányos helyzetű gyerekeken zenével segítő trombitatanár.

A Partners Hungary Alapítvány különdíjjal jutalmazta Modolo Ákost, a keresztény közösséget szervező, LMBTQ-jogi aktivistát is;

A Líra Könyv Zrt. pedig Salamon Sándornak, a Bodrogköz jobb egészségügyért küzdő, nyugdíjas korú háziorvosának ajánlott fel különdíjat.

A Szabad-díj médiapartnereként a 444.hu is gratulál minden díjazottnak!