New York Times: A magyar csipogós cég valójában izraeli fedőcég volt

A BAC Consulting nevű, Budapesten bejegyzett vállalkozást valójában izraeliek alapították legalább két másik fedőcéggel egyidőben, csak azért, hogy elrejtsék a robbanó csipogók valódi előállítóit: izraeli hírszerző tiszteket. Ez derül ki abból a New York Times-cikkből, amelyet egy tucat izraeli hírszerző által elmondottak alapján írtak meg, és ami eddig nem ismert részletességgel mutatja be, hogyan kerültek robbanóanyaggal ellátott csipogók a Hezbollah nevű szervezet tagjainak zsebébe.

photo_camera Részlet egy libanoni biztonsági kamera felvételéből, ami rögzítette egy személyi hívó felrobbanását Fotó: -/AFP

A névtelenül megszólaló izraeli titkosszolgák bizonyos büszkeséggel számolnak be arról, hogy már azelőtt volt egy tervük csipogógyártó cégek létrehozására, hogy a Hezbollah vezetője a mobiltelefonok mellőzését rendelte volna el a szervezet tagjai számára. Ennek a tervnek lett része a magyar BAC Consulting nevű kft. is. Valójában ez az izraeli titkosszolgálat fedőcége volt – mondják. Arra ügyeltek, hogy a BAC hétköznapi ügyfeleket is kiszolgált, akik számára hétköznapi csipogókat gyártott. De az egyetlen igazán fontos ügyfele a Hezbollah volt, akiknek nem hétköznapi csipogókat szállított le. Külön gyártották le őket, és az akkumulátoraikba rejtették a PETN nevű robbanóanyagot, majd 2022 nyarától elkezdték őket leszállítani Libanonba.

photo_camera A BAC zuglói székhelye a Sky News élő adásában.

