„Véletlenül” tért vissza az X Brazíliába a tilalom után

Szerdán Brazíliában néhány X-felhasználó ismét hozzáfért a közösségi médiaplatformhoz, annak ellenére, hogy múlt hónapban az egész országban betiltották - írja a BBC. Az X-et még azután függesztette fel azonnali hatállyal a brazil igazságszolgáltatás, hogy Elon Musk figyelmen kívül hagyott egy bírósági végzést.

A brazil felhasználók egyből ellepték az oldalt, miután a platform frissítette az országon belüli szervereinek elérési módját. Nem sokkal később azonban az X szóvivője azt írta egy közleményben, az oldal helyreállítása Brazíliában nem volt szándékos.

„Annak érdekében, hogy továbbra is optimális szolgáltatást nyújtsunk felhasználóinknak, hálózati szolgáltatót váltottunk. Ez a változás a brazil felhasználók számára a szolgáltatás véletlen és ideiglenes helyreállítását eredményezte”.

Emellett azt írta, hogy bár arra számítanak, hogy a platform hamarosan ismét elérhetetlen lesz Brazíliában, továbbra is azon dolgoznak a brazil kormánnyal együttműködve, hogy az X hamarosan visszatérhessen a brazilok számára.

„Minden, ami a nap folyamán történt, arra engedett következtetni, hogy ez szándékos volt” - mondta Basílio Rodriguez Pérez, az ABRINT, az ország vezető internetszolgáltatói (ISP) kereskedelmi csoportjának tanácsadója, akit meglepett a vállalat magyarázata.

Az ABRINT szerint az X a Cloudflare által üzemeltetett szerverekre költözött, és úgy tűnt, hogy az oldal dinamikus internetprotokollt (IP-t) használ, ami folyamatosan változik, szemben a korábbi rendszerrel, ami konkrét IP-címekre támaszkodott, amiket könnyebben lehetett blokkolni. Pérez szerint ezek a dinamikus IP-k azonban olyan kulcsfontosságú szolgáltatásokhoz is kapcsolódhatnak, mint például egyes bankok szerverei vagy más nagy internetes platformok, így lehetetlenné téve a blokkolásukat anélkül, hogy az más szolgáltatásokat is érintene.

A platformot még múlt hónapban tiltották be az országban, miután nem tartották be a bírósági határidőt az új jogi képviselő kinevezésére az országban. Nem az X azonban az első közösségi médiavállalat, ami a brazil hatóságok nyomása alá került. Tavaly a Telegramot tiltották be ideiglenesen, mivel volt hajlandó blokkolni egyes profilokat. A Meta üzenetküldő szolgáltatását, a Whatsappot 2015-ben és 2016-ban tiltották be ideiglenesen, mert nem tett eleget a felhasználói adatokra vonatkozó rendőrségi kéréseknek.