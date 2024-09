Víz alatt a rakpartok Budapesten, Kisorosziba közúton már nem lehet eljutni

A település polgármestere szerdán egy Facebookon közzétett videóban tájékoztatta a lakosokat, hogy a Tahitótfaluból Kisorosziba vezető utat szerda délután 16:30-tól lezárták. Molnár Csaba emellett azt is elmondta, hogy ideiglenesen a Rév utcát is lezárták, valamint kijelöltek egy helikopter leszállóhelyet is.