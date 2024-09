Annyi áram kell a Microsoft mesterséges intelligenciájának, hogy visszakapcsoltak a hálózatra egy atomerőművet

Az Egyesült Államokban újraindítják a Three Mile Island atomerőmű egy reaktorát azért, hogy a Microsoft MI-adatközpontjainak biztosítsanak áramellátást. Az erőmű üzemeltetője, a Constellation Energy bejelentése szerint 20 éven keresztül biztosítanak majd elektromos áramot a Microsoft számára.

A Constellation vezérigazgatója, Joe Dominquez azt mondta, hogy az erőmű 2027-ben termelhet újra az áramellátó hálózati betáplálás feltételeinek a megteremtése esetén. Ez lehet az első alkalom, hogy az Egyesült Államokban egy leállított atomerőművet visszakapcsolnak a hálózatra, írja az MTI.

A Three Mile Island atomerőmű neve onnan lehet ismerős, hogy az egyik reaktorában – nem abban, amit most újra akarnak indítani – 1979-ben részleges leolvadással járó baleset következett be. A radioaktív felhőből származó sugárzást a baleset helyszínétől több száz kilométerre is mérték, és több mint 200 ezer embernek kellett elhagynia otthonát. Ez volt máig a kereskedelmi célú atomenergia-felhasználás legsúlyosabb incidense az Egyesült Államokban. Az erőművet azonban nem ekkor, hanem csak 2019-ben állították le azzal az indokkal, hogy gazdaságtalanná vált az üzemeltetése.

A Microsoft a mesterséges intelligencia (MI) fejlesztésének az úttörője, de a technológia hatalmas mennyiségű elektromos áramot igényel. A Goldman Sachs szakértői egy elemzésükben olyan becslésekre hivatkoztak, amelyek szerint a ChatGPT-n végzett lekérdezések hatszor-tízszer több energiát is felemészthetnek, mint egy hagyományos Google-keresés.

A Microsoft a ChatGPT fejlesztőjével, az OpenAI-val kialakított együttműködés keretében gyakorlatilag minden termékébe beépíti a chatbot mögött álló technológiát. A mesterséges intelligencia alkalmazások futtatása azonban hatalmas energiaigényt támaszt az adatközpontokban.

A Microsoft 2020 elején jelentette be, hogy 2030-ig több mint kompenzálni fogja szén-dioxid-kibocsátását. A mesterséges intelligencia azóta bekövetkezett térnyerése azonban jelentősen megnövelte a technológiai energiaigényét. Egy, a Bloomberg pénzügyi szolgáltatónak adott interjújában Bobby Hollis, a Microsoft menedzsere rámutatott, hogy míg a szélturbinák és a naperőművek energiatermelése ingadozhat, addig az atomerőműveké stabil. „Mi éjjel-nappal működünk, ők éjjel-nappal termelnek” - mondta Hollis.