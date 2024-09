Nem a lakossági fogyasztóknak szól a távhős rezsicsökkentés ötlete

Szombat reggel mi is írtunk arról a Portfolió által észrevett rendelettervezetről, amely október 1-jei hatállyal tovább csökkentené a távhő árát 3,3 százalékkal úgy, hogy az árcsökkentés a legmagasabb hatósági árra vonatkozik, amely a jövőben sem lépheti túl ezt a szintet. A rendeletről azt is megírtuk, hogy az korlátozná a távhőszolgáltatók nyereségét, főleg azokét, akik nem fektetnek be energiahatékonysági projektekbe.

Mielőtt azonban a „nagy segítség ez a magyar családoknak” hulláma végigsöpört volna nevezett magyar családok tíz-, sőt százezrein, az energiaügyi tárca szombat délután közleményt adott ki, amiben tisztázta: ez a tervezett rezsicsökkentés nem vonatkozik a lakossági fogyasztókra.

„A távhődíjak októbertől tervezett csökkentése a lakossági felhasználókat nem érinti, az állami és önkormányzati intézmények számára jelenthet újabb könnyítést”

– írta a Facebookon is közzétett pontosításában a minisztérium. A tárca megjegyzi: a döntésben érintett, úgynevezett „külön kezelt intézmények” távhődíjait tavaly kétszer is csökkentették. Így ezek az „érintett állami és önkormányzati költségvetési szervek ennek köszönhetően már most a 2022 végi tételek negyedét fizetik”.

A tervezett intézkedés költségvetési hatása csak idén 139,4 milliárd forint deficitet jelenthet a költségvetésben, a következő években pedig összesen további 289 milliót.